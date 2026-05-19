Татарстанцы теперь могут оформить договор на обслуживание газовой техники онлайн
Все услуги стали доступны на «Госуслугах».
С 1 марта этого года договор на поставку газа и обслуживание оборудования в Татарстане можно заключить, не выходя из дома. Эта функция теперь доступна на на портале Единого оператора газификации. Об этом сообщает пресс-служба «Газпром трансгаз Казань».
Клиентам нужно только загрузить документы в личный кабинет. Для начала нужно выбрать способ подписания «Электронная форма». Договоры появятся в личном кабинете, после чего их нужно подписать через ЕСИА с использованием учетной записи портала «Госуслуги».
Весь процесс осуществляется в цифровом формате, от заявки до рассмотрения. Отслеживать все этапы также можно на сайте.
Ранее сообщалось, что через «Госуслуги» можно подать документы для поступления в 1717 вузов России. Абитуриенты смогут отслеживать все этапы в режиме реального времени: «от статуса заявления до конкурсных списков и итоговых приказов о зачислении».
