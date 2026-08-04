В Вахитовском и Приволжском районах Казани 14 улиц останутся без воды
Жители еще 72 улиц столкнутся с проблемами с давлением в кране.
В столице республики в ряде домов Вахитовского и Приволжского на сутки отключат воду из-за подключения двух водопроводов к сетям для административного здания по адресу: улица Габдуллы Тукая, 113. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.
С 1:00 6 августа до 13:00 7 августа воды не будет в следующих домах:
улица Владимира Кулагина, 10, 10/1, 10/2, 10/3, 10/4, 10/5, 10/6, 10/7;
улица Габдуллы Тукая, 115 корпус 3; 4, 5, 115 строение 1; 125, 125 корпус 1, 2, 3, 5;
улица Лебедева, 1, 1 корпус 3, 1 строение 1 (исп. кол. № 18); 1/3;
улица Шигабутдина Марджани, жилой дом – 52; д. – 4, 6 (гост.), 8, 10, 48;
улица Модельная, жилой дом – 6; д. – 2, 2 корпус 1, 2; 2а, 2б, 3 корпус 2; 4а, 4б, 6а (детский сад № 363), 7 корпус 1; 19, 19 корпус 1, 2, 3, 4; 25, 25/1, 25а, 25а корпус 2; 25б, 25б корпус 2; 25в, 27, 27 строение 2; 27а, 27а строение 1; 27б, 29;
улица Татарстан, жилой дом – 3/2; д. – 1 (театр), 5/1;
улица Хади Такташа, 120 корпус 1 (зооботсад), 3, 4, 5, 6; 120а, 122 (спортивная школа.), 122 корпус 1, 2, 3, 4; 122в (гостиница), 122в корпус 2; 124, 124 корпус 2, 3, 4, 5;
улица Техническая, жилой дом – 35, 39а, 39б, 41; д. – 1/1 строение; 1/2 строение; 2, 2 корпус 1, 2; 4, 4а (АЗС), 4б, 7, 7/1, 10 корпус 3, 4, 6, 7, 8, 9; 10 строение 1; 10а, б, г; 10/1, 10/3, 21 корпус 1; 23 (АЗС), 23а, б, в, г, д, и, к, л, ф; 23а/1, 23а корпус 2; 23е корпус 1; 25, 25/2, 27 (АЗС), 27 корпус 1; 27а (АЗС), 29а (техникум), 37, 39, 39 корпус 1, 41а, 41а/1, 55, 60, 60а, 60а корпус 2; 60б, 62, 62а, 64, 64а, 64б, 96, 100 (АЗС), 118, 120, 120 корпус 1, 2, 3, 4; 120а, 120а/1, 120б, 120б корпус 1, 3; 120в корпус 1; 120д корпус 1;
в поселке Воскресенское по улицам: Авангардная, Воскресенская, Задне-Мостовая, Мостовая, Поперечно-Заводская, Поперечно-Мостовая.
Короткие перебои в подаче воды и понижение давления возможны по адресам:
улица Авангардная;
улица Актайская;
улица Бутырская;
улица Владимира Кулагина, жилой дом – 4, 6, 6а, 8, 8а; дом – 1, 1/2, 1 корпус 1, 2, 4, 5, 7; 1 строение; 1а, 2 (школа № 114), 2 корпус 1; 2а, 3, 3а, 4б, 4в, 5, 5 корпус 1; 5/1, 6/2, 5 строение 1, 2; 9, 9 строение 2, 3, 4, 7, 8; 9а, 9а строение 1, 2; 9б/58, 11, 13, 1 корпус 2, 3, 4, 5; 15, 17, 17 корпус 1, 2;
улица Глазунова;
улица Каучуковая дом – 1/1, 3, 5, 5 корпус 1, 2, 3, 4; 5а, 7, 7 строение 2; 7а, 7а корпус 1; 9;
улица Красноуральская;
улица Магнитогорская;
улица Майская, переулок Майский;
улица Матроса Железняка;
улица Модельная, жилой дом – 7, 8, 9, 10, 11, 13; дом – 1/48, 1б, 5, 5а, 8/2, 9а;
Оренбургский тракт, жилой дом – 24а, 24б, 24в; дом – 22, 22а, 22б, 22в (АЗС), 23 корпус 1, 23а (АЗС), 23б, 23д, 26а, 32, 44, 46, 74, 88, 100а;
улица Поперечно-Авангардная;
проезд Профессора Нужина;
улица Рашита Салахова;
улица Селекционная;
улица Складская;
территория Военный городок-33;
улица Техническая;
улица Тихорецкая, дом – 1/15, 1 корпус 1/15 корпус 1; 1 корпус 2/15 корпус 2, 3а, 4, 5 корпус 2,3; 6, 6а, 6а корпус 2; 11, 11 корпус 1;
улица Тульская;
улица Шишкина;
улица Ярдем;
ПСО «Дружба», СНТ «Труженик»;
в поселке Калининский по улицам: переулок Авангардный, переулок Сормовский, переулок Тюменский, Айни Садретдинова, Ачинская, Бажова, Балашовская, Варганова, Грунтовая, Доватора, Кабанная, Магнитогорская, Майкопская, Малая Кабанная, Поперечно-Кабанная, Поперечно-Малокабанная, Поперечно-Сормовская, Промысловая, Сормовская, Тюменская, Школьная;
в поселке Борисково по улицам: Адмирала Ушакова, Башкирская, Белорусская, Бодрая, Борисковская, Витебская, Глазунова, Горийская, Дальне-Кабанная, Дегтярева, Десятидворная, Докучаева, Дудинская, 1-я Елабужская, 2-я Елабужская, Задне-Борисковская, Запорожская, Землемерная, 2-я Землемерная, Канская, Красноводская, Лодейная, Локомотивная, Люблинская, Нижнекамская, 2-я Нижнекамская, Охотничья, Пожарная, Полонная, Прибрежная, Семидворная, Техническая, Тульская, Цветочная, переулок Якты Юл.
Заявки на автоцистерны с водой жители могут подать по телефону: +7 (843) 231-62-60.
Ранее сообщалось, что с 9:00 4 августа до 11:00 5 августа более 50 улиц останутся без воды из-за подключения двух водопроводов для Центра фигурного катания имени Алины Загитовой. Отключение коснется домов Вахитовского района.
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