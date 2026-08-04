ЖКХ
4 августа 10:08
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«Вечерняя Казань»

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Россияне смогут следить за уборкой мусора через приложение «Экопульс» с сентября

Сервис сам определит ответственного за свалку и даст от 12 до 48 часов на устранение.

Россияне смогут следить за уборкой мусора через приложение «Экопульс» с сентября

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Российский экологический оператор (РЭО) с сентября запускает приложение «Экопульс» для всех граждан. С его помощью можно будет пожаловаться на навалы мусора и отследить нарушение от момента обнаружения до полного устранения с подтверждением результата фотографией.

Сейчас волонтёры уже отправляют сведения через приложение, чат-бот в «Максе» и веб-форму. Информация регистрируется в федеральной системе учёта отходов, которая автоматически находит виновного и устанавливает срок исправления: от 12 до 48 часов в зависимости от типа нарушения. В РЭО считают, что приложение позволит запустить массовый общественный контроль за состоянием контейнерных площадок. Регионам и операторам уже поручили подготовиться к оперативной обработке обращений.

Движение «Экосистема» уже проверило площадки в 68 населённых пунктах 39 регионов и предложило ставить на проблемных точках камеры и таблички с QR-кодами.

РЭО был создан по указу президента России Владимира Путина в 2019 году для наведения порядка в сфере твёрдых коммунальных отходов. С 2025 года в стране действует нацпроект «Экологическое благополучие» с задачей к 2030 году сортировать 100 процентов мусора и захоранивать не больше половины.

Ранее мы писали, что регионы России начали принимать новые нормы накопления твердого мусора. Этот показатель учитывается при расчете количества контейнеров, мусоровозов, а также коммунального счета за утилизацию.

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