Можно обустраивать тропы для прогулок, бега и велосипедов с освещением.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Госдума приняла закон, который наконец разрешает приводить в порядок лесные тропинки. Теперь на уже протоптанных дорожках в рекреационных лесах можно делать пешеходные, беговые, велосипедные и лыжные маршруты. Главное условие — ни одного спиленного дерева.

А ещё разрешили ставить лавочки, беседки, навесы, урны, туалеты и даже освещение. Всё это касается и городских лесов. Перечни того, что можно строить, будет утверждать правительство. Закон прошёл окончательное чтение.

Ранее мы писали, что для ряда татарстанцев введут льготы по договорам купли-продажи лесных насаждений. При наличии оснований при оплате начнут применять понижающий коэффициент 0,5.

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