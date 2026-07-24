В лесах разрешили делать дорожки и ставить лавочки без вырубки деревьев
Можно обустраивать тропы для прогулок, бега и велосипедов с освещением.
Госдума приняла закон, который наконец разрешает приводить в порядок лесные тропинки. Теперь на уже протоптанных дорожках в рекреационных лесах можно делать пешеходные, беговые, велосипедные и лыжные маршруты. Главное условие — ни одного спиленного дерева.
А ещё разрешили ставить лавочки, беседки, навесы, урны, туалеты и даже освещение. Всё это касается и городских лесов. Перечни того, что можно строить, будет утверждать правительство. Закон прошёл окончательное чтение.
Ранее мы писали, что для ряда татарстанцев введут льготы по договорам купли-продажи лесных насаждений. При наличии оснований при оплате начнут применять понижающий коэффициент 0,5.
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