Экология
21 июля 11:37
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«Вечерняя Казань»

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Краснодарская фирма отдаст 36 млн рублей за незаконную добычу песка в Татарстане

Компания вырыла нелегальный карьер площадью более 30 тысяч квадратных метров.

Краснодарская фирма отдаст 36 млн рублей за незаконную добычу песка в Татарстане

Автор фото: Минэкологии Татарстана

В Нижнекамском районе республики краснодарское предприятие проводило незаконные работы — фирма занялась добычей песка без лицензии. С помощью грузовиков, погрузчика и бульдозера около села Нижнее Афанасово вырыли карьер площадью в 30 тысяч «квадратов» и объемом 129 тысяч кубических метров. Сумма ущерба составила порядка 36,4 миллиона рублей. Об этом сообщает Минэкологии Татарстана.

Безлицензионные работы являются нарушением федерального закона «О недрах». Компании была направлена претензия об устранении нарушений, однако требования инспекторов проигнорировали. Минэкологии обратилось по месту регистрации фирмы, а именно в Арбитражный суд Краснодарского края. Компанию обязали выплатить сумму ущерба.

Ранее татарстанское предприятие «Вертикаль +» обязали выплатить 19,8 миллиона рублей ущерба за вред почве. На территории компании обнаружили открытый котлован с нефтесодержащими отходами и захоронение токсичного мусора.

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