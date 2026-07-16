Экология
16 июля 13:25
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«Вечерняя Казань»

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Специалисты обследовали почти 2 тысячи гектаров татарстанского леса

Проверки помогают оценить состояние насаждений.

Специалисты обследовали почти 2 тысячи гектаров татарстанского леса

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Санитарное состояние леса проверили в Татарстане на площади в 1930 гектаров. Оценку проводят работники местных лесхозов и специалисты профильного учреждения Рослесозащиты, сообщили в Минлесхозе республики.

Диагностика помогает определить состояние лесных насаждений, и при необходимости подготовить обоснование для проведения санитарных рубок и других оздоровительных процедур. Работы проводят в рамках федпроекта «Сохранение лесов», входящего в нацпроект «Экологическое благополучие».

Ранее сообщалось, что Минлесхоз Татарстана повысил класс пожарной опасности в лесах. В республике с начала 2026 года зарегистрировано 239 термических точек и 190 случаев возгораний на граничащих с лесным фондом землях.

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