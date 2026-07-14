Экология
14 июля 11:45
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«Вечерняя Казань»

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Бастрыкину доложат о загрязнении химикатами реки в Нижнекамске

Жители жалуются на ухудшение самочувствия.

Бастрыкину доложат о загрязнении химикатами реки в Нижнекамске

Автор фото: соцсети

Главе Следкома России Александру Бастрыкину доложат о результатах проверки реки Тунгучи, являющейся притоком реки Зай. В июле местные предприятия снова сбросили туда нечистоты. В соцсетях сообщалось, что ранее река уже порывалась пеной и от нее исходил химический запах.

Запах доходит до жителей села Иштеряково, люди жалуются на ухудшение самочувствия. Но несмотря на имеющиеся нарушения, компетентными органами мер реагирования не принимается.

Доклад Бастрыкину должен представить руководитель СУ СК России по Татарстану Валерий Липский.

Отметим, что Минэкологии уже занимается этим вопросом. Отобраны пробы, они пока в разработке. Но прошлая проверка, которая проводилась в мае этого года, выявила высокие уровни содержания нитритов, аммонийных соединений и органических веществ. Спектр примесей указывает на поступление в реку неочищенных или недостаточно очищенных промышленных и коммунально-бытовых сточных вод.

Ранее сообщалось, что Водоканал Лениногорска сливал в реку загрязненные сточные воды. Сумма ущерба составила 6,2 миллиона рублей.

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