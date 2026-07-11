Прокуратура нашла карьеры за пределами отвода, мусор у воды и возбудила шесть дел.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Татарская природоохранная прокуратура нагрянула с проверкой в Азнакаевский район и нашла там целый букет нарушений. Организации, которые занимаются добычей песка, гравия и других общераспространённых ископаемых, работали с серьёзными отступлениями от закона. Копали за пределами разрешённого горного отвода, не добирали проектные объёмы и складировали отходы прямо на производственных площадках, в том числе в водоохранной зоне. Там же стоял уличный туалет без герметизации. А ещё у компаний не было согласованного плана по снижению выбросов в атмосферу на случай неблагоприятной погоды.

По итогам проверки возбуждено шесть административных дел. ООО «Альянс-трейд» получило протоколы за экологические нарушения, за грязь в водоохранной зоне и за несоблюдение условий лицензии. ООО «Промкарьер» наказали за те же лицензионные нарушения и за мусор. ООО «Казанская горнодобывающая компания» привлекли за несоблюдение условий пользования недрами. Руководителям всех трёх организаций внесены представления, акты прокурорского реагирования сейчас на рассмотрении.

Ранее мы писали, что прокуратура вернула нижнекамцам доступ к берегу озера Юртово. Собственник участка загородил свободный проход к воде.

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