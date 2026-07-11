Экология
11 июля 14:45
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Автор

В Азнакаевском районе три компании добывали ископаемые с нарушениями закона

Прокуратура нашла карьеры за пределами отвода, мусор у воды и возбудила шесть дел.

В Азнакаевском районе три компании добывали ископаемые с нарушениями закона

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Татарская природоохранная прокуратура нагрянула с проверкой в Азнакаевский район и нашла там целый букет нарушений. Организации, которые занимаются добычей песка, гравия и других общераспространённых ископаемых, работали с серьёзными отступлениями от закона. Копали за пределами разрешённого горного отвода, не добирали проектные объёмы и складировали отходы прямо на производственных площадках, в том числе в водоохранной зоне. Там же стоял уличный туалет без герметизации. А ещё у компаний не было согласованного плана по снижению выбросов в атмосферу на случай неблагоприятной погоды.

По итогам проверки возбуждено шесть административных дел. ООО «Альянс-трейд» получило протоколы за экологические нарушения, за грязь в водоохранной зоне и за несоблюдение условий лицензии. ООО «Промкарьер» наказали за те же лицензионные нарушения и за мусор. ООО «Казанская горнодобывающая компания» привлекли за несоблюдение условий пользования недрами. Руководителям всех трёх организаций внесены представления, акты прокурорского реагирования сейчас на рассмотрении.

Ранее мы писали, что прокуратура вернула нижнекамцам доступ к берегу озера Юртово. Собственник участка загородил свободный проход к воде.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
В восьми регионах России зафиксированы случаи заражения паразитами после купания

Речь идет о церкариях, которые проникают под кожу и вызывают у человека сильный зуд.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Эксперт предупредила о риске резкого роста нагрузки на казанских сотрудников

Такое возможно при неудачной автоматизации процессов.

Андрей Мартыгин / ИД «Вечерняя Казань»
В Казани экс-прокурору Темникову запросили 12 лет «строгача» по делу о взятках

По версии следствия, бывший представитель надзорного ведомства оказался участником коррупционной схемы по «заказному» возбуждению уголовного дела и незаконной приостановки ареста банковских счетов.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Минтруд обновил правила назначения пенсий

Паспорт закроет почти все требования, а детям после ЭКО станет проще оформить пенсию.

16.мвд.рф
Бастрыкин потребовал проверить мирового судью из Казани Марселя Гафарова

Судью проверит Высшая квалификационная коллегия судей России.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
На рынке труда в Татарстане усиливается неравенство доходов

В то время как в одних отраслях зарплаты растут даже в условиях кризиса, в других они перестали расти и не дотягивают до среднереспубликанского уровня. Причина в том, что бизнес сокращает расходы на персонал, пытаясь сохранить стабильность.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Акции компаний из Татарстана падают в цене, но покупать их становится выгоднее
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Недоступность семейной ипотеки для широких масс не приблизит ренессанс рыночной
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Жесткая проверка заемщиков «прикроет лавочку» легких микрозаймов
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Продуктовый ретейл подстраивается под экономных покупателей
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.