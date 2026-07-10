Экология
10 июля 12:04
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«Вечерняя Казань»

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Сброс воды на Куйбышевском водохранилище увеличат из-за подъёма уровня

В Казани вода превысила норму и уже подмывает берега.

Сброс воды на Куйбышевском водохранилище увеличат из-за подъёма уровня

Автор фото: ИИ

В районе Казани Куйбышевское водохранилище поднялось выше допустимой отметки и достигло 53,19 метра при норме в 53. Дождевые паводки сделали своё дело, и на отдельных участках уже начался подмыв берегов.

На заседании межведомственной рабочей группы при Росводресурсах с участием министра экологии Татарстана Азата Зиганшина решили увеличить сброс воды через гидроузлы. С 9 по 20 июля вместо шести тысяч кубометров в секунду будут пропускать до восьми с половиной. Это должно помочь опустить уровень водохранилища. Предварительный режим сбросов утверждён до 10 августа.

Ранее сообщалось, что прокуратура вернула нижнекамцам доступ к берегу озера Юртово. Собственник участка загородил свободный проход к воде.

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