В нижнекамском поселке в Каму выпустили 200 тысяч мальков стерляди
Молодь доставили из рыбопитомника в Костромской области.
В рамках экологической акции, которая прошла в поселке Красный Ключ Нижнекамска, в Каму выпустили 200 тысяч мальков стерляди. Об этом сообщает Минэкологии Татарстана.
В акции участвовали инспекторы Закамского управления министерства, сотрудники ТАИФ-НК, учащиеся Детского эколого-биологического центра Нижнекамска, представители общественных организаций города и неравнодушные жители.
Молодь доставили из рыбопитомника в Костромской области на специальном транспорте, оборудование которого позволяет поддерживать в контейнерах необходимые условия для жизнеобеспечения рыбы.
В ведомстве напомнили, что стерлядь занесена в Красные книги России и Татарстана.
Ранее мы писали, что КФУ и еще две организации намерены спасти снежных барсов. Планируется разработать комплексную программу по восстановлению популяции снежного барса.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Общая мощность заводов этой страны – более 1 миллиона тонн переработанной нефти в год.
Экс-представитель надзорного ведомства признан виновным в получении взятки.
Специалисты реконструировали главный дом, флигель и службы.
Врачи просмотрели порок позвоночника и рёбер.
По словам очевидцев, «фонтан» высотой в несколько этажей выбил окна в соседних домах.
Индекс Мосбиржи обновляет многолетние минимумы. Ситуация затронула и татарстанских эмитентов: их бумаги просели на 14-40% с начала года. Однако покупка некоторых акций оправдает себя на долгосрочном горизонте, считают эксперты.