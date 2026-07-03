Молодь доставили из рыбопитомника в Костромской области.

Автор фото: Минэкологии Татарстана

В рамках экологической акции, которая прошла в поселке Красный Ключ Нижнекамска, в Каму выпустили 200 тысяч мальков стерляди. Об этом сообщает Минэкологии Татарстана.

В акции участвовали инспекторы Закамского управления министерства, сотрудники ТАИФ-НК, учащиеся Детского эколого-биологического центра Нижнекамска, представители общественных организаций города и неравнодушные жители.

Молодь доставили из рыбопитомника в Костромской области на специальном транспорте, оборудование которого позволяет поддерживать в контейнерах необходимые условия для жизнеобеспечения рыбы.

В ведомстве напомнили, что стерлядь занесена в Красные книги России и Татарстана.

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