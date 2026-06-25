Республика считалась одной из приоритетных территорий по данному показателю, однако за девять лет обнаружилась положительная динамика.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Количество выявленных заболеваний нервной системы, связанных с плохим воздухом, сократилось в Татарстане за девять лет. Всего по России показатели уменьшились в четыре раза — в 2025 году на 100 тысяч человек приходится всего 8,56 случая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Роспотребнадзора.

По стране загрязненный воздух становился причиной от 0,17 (Кировская область) до 170,9 (Алтайский край) дополнительного случая на 100 тысяч человек. В Татарстане это значение составляло 32,5 случая. В целом пороговый показатель превышался в 11 регионах России в диапазоне от 2,1 до 20 раз.

Этой весной жители республики стали намного чаще жаловаться на качество воздуха. Виновником оказалось предприятие «Астра-Синтез», которое оказывает негативное воздействие на окружающую среду, но при этом на специальном учете долгое время не состояло.

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