В Каспийском море произошел разлив нефти из-за повреждения трубопровода
Причиной разгерметизации послужил контакт с якорем.
Между островом Пираллахы и поселком Дюбенди к северу от Баку в Каспийском море обнаружено нефтяное пятно. В государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) рассказали, что разлив произошел из-за повреждения подводного трубопровода «Азнефти». Об этом сообщает ТАСС.
Поток нефти по этому каналу немедленно перекрыли, создал оперативный штаб. Причиной аварии называют контакт с якорем. Ремонтные работы уже начаты, а транспортировку продолжат только после их завершения.
Ранее в Ютазинском района Татарстана произошел разрыв нефтепровода, который обслуживает ООО «Башнефть-Добыча». Топливо разлилось 62 квадратных метрах сельскохозяйственных территорий.
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