Экология
21 июня 19:34
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«Вечерняя Казань»

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В Каспийском море произошел разлив нефти из-за повреждения трубопровода

Причиной разгерметизации послужил контакт с якорем.

В Каспийском море произошел разлив нефти из-за повреждения трубопровода

Автор фото: fish.gov.ru

Между островом Пираллахы и поселком Дюбенди к северу от Баку в Каспийском море обнаружено нефтяное пятно. В государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) рассказали, что разлив произошел из-за повреждения подводного трубопровода «Азнефти». Об этом сообщает ТАСС.

Поток нефти по этому каналу немедленно перекрыли, создал оперативный штаб. Причиной аварии называют контакт с якорем. Ремонтные работы уже начаты, а транспортировку продолжат только после их завершения.

Ранее в Ютазинском района Татарстана произошел разрыв нефтепровода, который обслуживает ООО «Башнефть-Добыча». Топливо разлилось 62 квадратных метрах сельскохозяйственных территорий.

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