Птенцов сокола-балобана в Татарстане выпускают уже на двух площадках
Масштабы программы восстановления популяции краснокнижной птицы растут.
В Волжско-Камском заповеднике в дикую природу были выпущены еще пять птенцов сокола-балобана. Для мягкой адаптации молодняка установили специальный искусственный гнездовой ящик — хэк, сообщает пресс-служба Минэкологии Татарстана.
Как уточнили в ведомстве, всего в нынешнем году в естественную среду обитания выпустили 25 соколят. Из них 16 были выращены в Казанском зооботсаду и 9 доставлены из специализированного питомника.
По словам заместителя министра экологии Ольги Манидичевой, общее число реинтродуцированных особей балобана в республике достигло уже 49.
- По поручению Рустама Нургалиевича Минниханова мы масштабируем программу: в этом году выпускаем птенцов на двух площадках — Саралинском участке заповедника и в Камско-Устьинском районе. Обустроено три хэка. Ровно месяц назад, ко Дню России, мы разместили в хэках 20 птенцов. Они уже адаптировались, встали на крыло и самостоятельно охотятся. Сегодня добавляем ещё пятерых, родившихся в нашем зооботсаду, — поделилась замминистра.
Перед тем как выпустить на волю соколят, их окольцевали и оснастили GPS-трекерами для мониторинга их миграций, что позволяет детально проанализировать маршруты пернатых.
Ранее краснокнижного кожана и редкую сибирскую птицу заметили в заказниках Татарстана. Занесенная в Красную книгу республики летучая мышь пряталась прямо в подсобке жилого дома.
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