Жители города пожаловались на запах газа.

Автор фото: Минэкологии Татарстана

По данным на полдень 11 июля, в Казани не выявлено превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, проинформировали в министерстве экологии республики.

С вечера 10 июля до 12 часов 11 июля превышения не зафиксировали пять автоматических станций контроля качества атмосферного воздуха и девять постов Росгидромета. Во время ночных выездов в те районы, жители которых жаловались на запах газа, специалисты Роспотребнадзора не обнаружили его.

В министерстве заверили, что держат ситуацию на особом контроле. Отобраны пробы атмосферного воздуха, включая передвижными экологическими лабораториями в ночное время. Все пробы направлены на анализ. Об их результатах в ведомстве пообещали сообщить дополнительно.

Специалисты Минэкологии вместе с представителями Роспотребнадзора, Росприроднадзора и Ростехнадзора продолжат дополнительные рейды и круглосуточное наблюдение.

Ранее мы писали, что в Татарстане проверили 1,6 тысячи авто на загрязняющие выбросы. Инспекция проводится в рамках операции «Чистый воздух».

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