Экология
11 июля 18:58
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Автор

Минэкологии Татарстана не выявило превышений ПДК загрязняющих веществ в Казани

Жители города пожаловались на запах газа.

Минэкологии Татарстана не выявило превышений ПДК загрязняющих веществ в Казани

Автор фото: Минэкологии Татарстана

По данным на полдень 11 июля, в Казани не выявлено превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, проинформировали в министерстве экологии республики.  

С вечера 10 июля до 12 часов 11 июля превышения не зафиксировали пять автоматических станций контроля качества атмосферного воздуха и девять постов Росгидромета. Во время ночных выездов в те районы, жители которых жаловались на запах газа, специалисты Роспотребнадзора не обнаружили его.  

В министерстве заверили, что держат ситуацию на особом контроле. Отобраны пробы атмосферного воздуха, включая передвижными экологическими лабораториями в ночное время. Все пробы направлены на анализ. Об их результатах в ведомстве пообещали сообщить дополнительно.  

Специалисты Минэкологии вместе с представителями Роспотребнадзора, Росприроднадзора и Ростехнадзора продолжат дополнительные рейды и круглосуточное наблюдение.

Ранее мы писали, что в Татарстане проверили 1,6 тысячи авто на загрязняющие выбросы. Инспекция проводится в рамках операции «Чистый воздух».

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

 

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
В восьми регионах России зафиксированы случаи заражения паразитами после купания

Речь идет о церкариях, которые проникают под кожу и вызывают у человека сильный зуд.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Эксперт предупредила о риске резкого роста нагрузки на казанских сотрудников

Такое возможно при неудачной автоматизации процессов.

Андрей Мартыгин / ИД «Вечерняя Казань»
В Казани экс-прокурору Темникову запросили 12 лет «строгача» по делу о взятках

По версии следствия, бывший представитель надзорного ведомства оказался участником коррупционной схемы по «заказному» возбуждению уголовного дела и незаконной приостановки ареста банковских счетов.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Минтруд обновил правила назначения пенсий

Паспорт закроет почти все требования, а детям после ЭКО станет проще оформить пенсию.

16.мвд.рф
Бастрыкин потребовал проверить мирового судью из Казани Марселя Гафарова

Судью проверит Высшая квалификационная коллегия судей России.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
На рынке труда в Татарстане усиливается неравенство доходов

В то время как в одних отраслях зарплаты растут даже в условиях кризиса, в других они перестали расти и не дотягивают до среднереспубликанского уровня. Причина в том, что бизнес сокращает расходы на персонал, пытаясь сохранить стабильность.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Акции компаний из Татарстана падают в цене, но покупать их становится выгоднее
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Недоступность семейной ипотеки для широких масс не приблизит ренессанс рыночной
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Жесткая проверка заемщиков «прикроет лавочку» легких микрозаймов
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Продуктовый ретейл подстраивается под экономных покупателей
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.