Экология
16 июля 14:03
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«Вечерняя Казань»

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Власти Нижнекамска опровергли попадание пены в реку Тунгуча из-за атаки БПЛА

От водоема не первый день исходит химический запах, а жители жалуются на плохое самочувствие.

Власти Нижнекамска опровергли попадание пены в реку Тунгуча из-за атаки БПЛА

Автор фото: соцсети

В Сети появилась информация о том, что пена в реке Тунгуча является пожарной и попала в водоем после устранения последствий атаки БПЛА на Нижнекамский промышленный узел. В администрации Тукаевского района со ссылкой на исполком Нижнекамска сообщили, что пена в реку не поступает и отсутствует в районе села Иштеряково, где находится река.

Власти добавили, что работы по ликвидации последствий завершены. Жителей просят доверять только официальным источникам и не создавать панику.

Напомним, что пена в реке появляется не первый раз. Химический запах доходит до соседнего села Иштеряково, жители которого жалуют на плохое самочувствие. О ситуации доложат главе Следкома России Александру Бастрыкину.

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