Компанию из Татарстана обязали возместить почти 20 млн рублей за ущерб почве
На территории предприятия находился открытый котлован с нефтесодержащими отходами.
Суд обязал татарстанское ООО «Вертикаль +» возместить более 19,8 миллиона рублей за вред почве. Компания занимается транспортировкой и утилизацией отходов I—IV классов опасности. И на ее территории инспекторы нашли открытый котлован с нефтесодержащими отходами. Также выявлены разлив нефтесодержащей жидкости и захоронение токсичных отходов.
Росприроднадзор потребовал возместить ущерб добровольно, но когда компания отказалась, ведомство обратилось в суд. Арбитражный суд Татарстана удовлетворил иск.
Ранее сообщалось, что Минэкологии Татарстана не выявило превышений ПДК загрязняющих веществ в Казани. Жители города пожаловались на запах газа. В министерстве заверили, что держат ситуацию на особом контроле.
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