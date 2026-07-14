Экология
14 июля 14:44
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«Вечерняя Казань»

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Компанию из Татарстана обязали возместить почти 20 млн рублей за ущерб почве

На территории предприятия находился открытый котлован с нефтесодержащими отходами.

Компанию из Татарстана обязали возместить почти 20 млн рублей за ущерб почве

Автор фото: rpn.gov.ru

Суд обязал татарстанское ООО «Вертикаль +» возместить более 19,8 миллиона рублей за вред почве. Компания занимается транспортировкой и утилизацией отходов I—IV классов опасности. И на ее территории инспекторы нашли открытый котлован с нефтесодержащими отходами. Также выявлены разлив нефтесодержащей жидкости и захоронение токсичных отходов.

Росприроднадзор потребовал возместить ущерб добровольно, но когда компания отказалась, ведомство обратилось в суд. Арбитражный суд Татарстана удовлетворил иск.

Ранее сообщалось, что Минэкологии Татарстана не выявило превышений ПДК загрязняющих веществ в Казани. Жители города пожаловались на запах газа. В министерстве заверили, что держат ситуацию на особом контроле.

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