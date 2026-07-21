Экология
21 июля 14:47
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«Вечерняя Казань»

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Закрытый мусорный полигон на Химической в Казани загрязняет воздух сероводородом

Отходы в этом месте запретили складировать два года назад, однако разгрузка и загрузка ТБО для транспортировки продолжалась.

Закрытый мусорный полигон на Химической в Казани загрязняет воздух сероводородом

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В окрестностях жилых домов села Осиново зафиксировали трехкратное превышение уровня сероводорода в воздухе. Причиной оказались испарения с полигона ТБО на улице Химическая в Казани. Роспотребнадзор и Росприроднадзор вынесли предостережения ответственному за местность региональному оператору ООО «УК «ПЖКХ», сообщает Mash Iptash.

Сероводородные испарения негативно влияют на работу легких и нервной системы. Местные жители и ранее жаловались на последствия складирования отходов. В 2024 году полигон был официально закрыт, а в декабре 2025 года УК «ПЖКХ» обязали рекультивировать местность. Представители регионального оператора намерены обжаловать решение. На данный момент на полигоне все же проходят работы по очистке, озеленению и укреплению склонов.

Напомним, что, несмотря на закрытие, на полигоне продолжалась разгрузка и загрузка отходов для транспортировки. Уполномоченные органы эти действия не согласовывали. Инспекторы Росприроднадзора также уже выявляли превышение содержания вредных веществ в воздухе, а именно формальдегида и сероводорода.

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