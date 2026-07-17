У 16 источников питьевой воды в Татарстане установили зоны охраны
Особенно активны четыре района.
В Татарстане с сентября 2025 года упростили процедуру установления зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения: исполкомы могут напрямую обратиться в министерство. Об этом сообщили в Минэкологии республики.
За несколько месяцев было установлено 16 зон охраны. Активнее всего работами занимались в Спасском, Агрызском, Новошешминском и Менделеевском районах. И количество обращений продолжает расти.
Зона санитарной охраны — это защита качества воды через специальные режимы контроля и хозяйственной деятельности на территории источника.
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