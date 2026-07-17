Экология
17 июля 12:48
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«Вечерняя Казань»

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У 16 источников питьевой воды в Татарстане установили зоны охраны

Особенно активны четыре района.

У 16 источников питьевой воды в Татарстане установили зоны охраны

Автор фото: Минэкологии Татарстана

В Татарстане с сентября 2025 года упростили процедуру установления зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения: исполкомы могут напрямую обратиться в министерство. Об этом сообщили в Минэкологии республики.

За несколько месяцев было установлено 16 зон охраны. Активнее всего работами занимались в Спасском, Агрызском, Новошешминском и Менделеевском районах. И количество обращений продолжает расти.

Зона санитарной охраны — это защита качества воды через специальные режимы контроля и хозяйственной деятельности на территории источника.

Ранее сообщалось, что специалисты обследовали почти две тысячи гектаров татарстанского леса. Проверки помогают оценить состояние насаждений.

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