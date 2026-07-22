При наличии оснований при оплате начнут применять понижающий коэффициент 0,5.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

При заключении договоров купли-продажи лесных насаждений для личного использования льготные условия намерены предоставить некоторым жителям Татарстана. В их число входят ветераны Великой Отечественной войны, бойцы СВО и супруги участников боевых действий. Также послабление введут для людей, лишившихся жилья из-за пожаров, а также природных или техногенных катастроф. Многодетные семьи могут претендовать на льготу до достижения старшим ребенком совершеннолетия или 23 лет при очном обучении или наличии инвалидности. Соответствующий законопроект находится на стадии предварительного рассмотрения.

Для перечисленных жителей при заключении договоров будет устанавливаться понижающий коэффициент 0,5. Применяться он будет в отношении каждого владельца дома или участка.

«При этом понижающий коэффициент 0,5 будет применяться по одному основанию, даже если заявитель принадлежит одновременно к нескольким из указанных категорий», — говорится в пояснительной записке к документу.

Ранее сообщалось, что в Татарстане на год продлят налоговые льготы для сторон специальных инвестиционных контрактов. Послабления будут действовать для организаций, которые заключили подобные договоры до начала 2027 года.

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