Эльвира Фомина уверена, что раннее погружение в профессию поможет экономике не терять молодые кадры.

Автор фото: «Алабуга Политех»

Руководитель образовательного центра «Алабуга Политех» Эльвира Фомина в эфире программы «Дежурные» на канале «Соловьев Live» рассказала о необходимости раньше вовлекать молодежь в профессиональную деятельность. По ее мнению, давать возможность пробовать себя в профессии нужно уже с 16 лет. Это позволит молодым людям быстрее понять, верный ли путь они выбрали, а экономике – получить мотивированных специалистов.

Эльвира Фомина подчеркнула, что в современной системе образования есть серьезный разрыв между подготовкой кадров и реальными потребностями рынка. Государство финансирует обучение, создает бюджетные места, но нередко к 25 годам выпускник сообщает, что и не планировал работать по специальности. «Все это время он просто проживал свою молодость», – отметила руководитель центра. Решением проблемы, по ее словам, может стать интеграция практики в образовательный процесс: если студент еще во время учебы участвует в реальных проектах, риск ошибочного выбора профессии заметно снижается.

При этом руководитель образовательного центра призвала не связывать нежелание работать с принадлежностью к определенному поколению. По ее наблюдениям за более чем семь лет работы с подростками, стремление развиваться зависит не от возраста, а от самого человека. «Важно не искать оправдания, а создавать для молодежи проекты, где ребята смогут почувствовать свою значимость и увидеть результат труда», – сказала она.

В «Алабуга Политех» такой подход уже реализован на практике. Образовательный центр дает возможность начать строить карьеру параллельно с обучением. Здесь студенты с первого курса включаются в производственные задачи и получают реальный опыт. На примере «Алабуга Политех» можно убедиться, что многие подростки осознанно выбирают рабочие и инженерные специальности: хотят стать химиками, электриками, специалистами по робототехнике и автоматике.

«Если оправдать их ожидания – дать качественные знания, практику и достойную оплату труда, молодежь готова идти по пути нормального профессионального развития», – отметила Фомина.