Общество
22 июля 10:50
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«Вечерняя Казань»

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Матерям-героиням в Татарстане намерены выдавать земельные участки

Женщинам, удостоенным звания, предоставят территорию в течение месяца после постановки на учет.

Матерям-героиням в Татарстане намерены выдавать земельные участки

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В республике расширили меры поддержки жительниц, имеющих звание «Мать-героиня», — им хотят бесплатно предоставлять земельные участки, которые находятся в государственной или муниципальной собственности. Соответствующий законопроект внесен в Госсовет Татарстана и находится на предварительном рассмотрении.

«Орган местного самоуправления в течение 20 дней со дня регистрации заявления о предоставлении земельного участка принимает решение о постановке на учет или об отказе в постановке на учет, и в течение 30 дней с момента постановки на учет предлагает женщине, удостоенной звания «Мать-героиня», земельный участок», — говорится в пояснительной записке к документу.

Выбор участка фиксируется в акте, который подписывают представитель органа и сама получательница земли. На основании этого документа не позднее двух недель с его подписания принимается решение о предоставлении территории.

Напомним, что в Татарстане для матерей-героинь утвердили еще ряд льгот. Теперь им доступны санаторные путевки, компенсация расходов на коммунальные услуги, пользование жильем и домашним телефоном, льготы на проезд в транспорте.


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