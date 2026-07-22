Общество
22 июля 12:29
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Павел Наумов

Журналист

Бизнес Татарстана накажут штрафами за срыв квот на трудоустройство бойцов СВО

Под действие закона подпадают компании со штатом более 200 человек, обязанные резервировать для бойцов однопроцентную квоту.

Бизнес Татарстана накажут штрафами за срыв квот на трудоустройство бойцов СВО

Автор фото: kzn.ru

Парламент Татарстана ввел штрафы для бизнеса за неисполнение квот по трудоустройству ветеранов СВО. Депутаты Госсовета РТ приняли изменения в региональный Кодекс об административных правонарушениях. Закон был одобрен сразу в первом и третьем чтениях.

Ранее в республике была введена обязанность для компаний с численностью штата более 200 человек квотировать 1 процента рабочих мест под трудоустройство участников специальной военной операции. Новый законопроект устанавливает жесткую финансовую ответственность за игнорирование этой нормы.

С 1 января 2027 года работодателей обяжут соблюдать квоты. За невыполнение им будут грозить штрафы. Для должностных лиц — от 20 до 30 тысяч рублей. Для индивидуальных предпринимателей — от 30 до 50 тысяч рублей. Для юридических лиц — от 50 до 100 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что предпринимателям-участникам СВО Татарстан выплатил около 500 миллионов рублей. Заявки подали около 60 бойцов. Кроме того по программе льготного лизинга «Лизинговая поддержка СВО» получатели привлекли около 40 миллионов рублей на обновление или покупку оборудования, транспортных средств и так далее.

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