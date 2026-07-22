Шестидневная рабочая неделя будет только в следующем году
Отработать придется трехдневные выходные.
В России ближайшая шестидневная рабочая неделя придется на февраль 2027 года. Об этом рассказала член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Ее слова приводит ТАСС.
Поработать шесть дней придется перед трехдневными выходными в честь Дня защитника Отечества. Работать нужно будет с 15 по 20 февраля. Но 20 февраля станет сокращенным рабочим днем.
Однако до конца 2026 года россиян ожидает еще один праздничный день — 4 ноября. А 31 декабря, куда выходной перенесен с прошлого 4 января, станет началом больших новогодних каникул.
Ранее сообщалось, что август принесёт россиянам 21 рабочий день и десять выходных. Государственных праздников в последний летний месяц не предвидится.
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