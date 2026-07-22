Общество
22 июля 11:33
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«Вечерняя Казань»

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Шестидневная рабочая неделя будет только в следующем году

Отработать придется трехдневные выходные.

Шестидневная рабочая неделя будет только в следующем году

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В России ближайшая шестидневная рабочая неделя придется на февраль 2027 года. Об этом рассказала член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Ее слова приводит ТАСС.

Поработать шесть дней придется перед трехдневными выходными в честь Дня защитника Отечества. Работать нужно будет с 15 по 20 февраля. Но 20 февраля станет сокращенным рабочим днем.

Однако до конца 2026 года россиян ожидает еще один праздничный день — 4 ноября. А 31 декабря, куда выходной перенесен с прошлого 4 января, станет началом больших новогодних каникул.

Ранее сообщалось, что август принесёт россиянам 21 рабочий день и десять выходных. Государственных праздников в последний летний месяц не предвидится.

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