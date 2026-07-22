Общество
22 июля 12:06
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Дилия Мингазова

Журналист

Татарстан выделяет на ОКН еще 3,2 миллиарда рублей

В этом году после реставрации открылось несколько уникальных культурных объектов.

Татарстан выделяет на ОКН еще 3,2 миллиарда рублей

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В этом году на охрану культурного наследия в Татарстане направили 3,2 миллиарда рублей, сообщил на брифинге глава ОКН республики Иван Гущин.

- На проектирование и реставрацию объектов культурного наследия республики направлено 3,2 миллиарда рублей. В том числе: из бюджета России — 216 миллионов рублей, из бюджета Татарстана — 2,4 миллиарда рублей, внебюджетные инвестиции составили порядка 500 миллионов рублей, — отметил Гущин.

По словам спикера, в 2026 году в регионе завершили реставрацию нескольких значимых объектов – это был долгий процесс, который начали ещё в предыдущие годы. Так, в Заинском районе завершили реставрацию уникального памятника деревянного зодчества – мечети начала двадцатого века, деревянную мечеть также отремонтировали в Высокогорском районе – там молитвы читают на кряшенском языке. Александровский детский приют на Бутлерова обновили менее чем за полгода и превратили в филиал фонда «Защитники Отечества».

- Очень бережно подошли к реставрации. Сегодня здесь современное пространство для оказания услуг и сохранения уникальных элементов, предметов охраны, — добавил Гущин.

Кроме того, открыли обновлённый Петропавловский собор, храм Николая Чудотворца и здание «Восточного клуба».

Ранее Гущин также рассказал, что власти решили провести на Мергасовском доме противоаварийные работы, а затем воссоздать здание. По его словам, объект стал острым вопросом последнего полугодия. Теперь в ОКН оказались готовы рассказать, в чем они продвинулись.

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