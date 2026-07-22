Экология
22 июля 12:49
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«Вечерняя Казань»

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В России пройдет летняя перепись воробьев

В феврале насчитывалось более 320 тысяч птиц.

В России пройдет летняя перепись воробьев

Автор фото: nature.kremlin.ru

Летом проведут всероссийскую перепись воробьев. Она продет с 8 по 16 августа, рассказала член Союза охраны птиц России и Российской сети изучения и охраны пернатых хищников Анна Мостовая. Ее слова приводит РИА Новости.

В последний раз переписью занимались в феврале. Тогда насчитали более 320 тысяч птиц. Но летом проводить перепись сложнее, заметила эксперт. Воробьи не сконцентрированы на одном кусте рядом с работающей кормушкой, как в феврале. Их приходится искать.

К началу августа, как правило, воробьи уже вывели два потомства и свободно перемещаются семьями по всей округе. Особое внимание участники переписи уделяют воробьям с аберрантными окрасами и гибридам.

Также специалистам предстоит выяснить, насколько далеко в городскую застройку проникли полевые воробьи, чтобы вывести потомство. В последние десятилетия все больше птиц слетаются в города, перемещаются с окраин в центр.

Ранее сообщалось, что в двух районах Татарстана собираются разрешить охоту на медведей. Лимит добычи — семь животных. Охоту разрешат в двух охотничьих угодьях — «Шумбут» и «Билярское», где сейчас обитает 71 особь.

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