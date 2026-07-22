В России пройдет летняя перепись воробьев
В феврале насчитывалось более 320 тысяч птиц.
Летом проведут всероссийскую перепись воробьев. Она продет с 8 по 16 августа, рассказала член Союза охраны птиц России и Российской сети изучения и охраны пернатых хищников Анна Мостовая. Ее слова приводит РИА Новости.
В последний раз переписью занимались в феврале. Тогда насчитали более 320 тысяч птиц. Но летом проводить перепись сложнее, заметила эксперт. Воробьи не сконцентрированы на одном кусте рядом с работающей кормушкой, как в феврале. Их приходится искать.
К началу августа, как правило, воробьи уже вывели два потомства и свободно перемещаются семьями по всей округе. Особое внимание участники переписи уделяют воробьям с аберрантными окрасами и гибридам.
Также специалистам предстоит выяснить, насколько далеко в городскую застройку проникли полевые воробьи, чтобы вывести потомство. В последние десятилетия все больше птиц слетаются в города, перемещаются с окраин в центр.
Ранее сообщалось, что в двух районах Татарстана собираются разрешить охоту на медведей. Лимит добычи — семь животных. Охоту разрешат в двух охотничьих угодьях — «Шумбут» и «Билярское», где сейчас обитает 71 особь.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Собственник сельхозземли пожаловался.
Из-за дефицита топлива водителям приходится проводить на АЗС несколько часов.
Брак был зарегистрирован в ИК-6 в Соль-Илецке.
Ребёнок погиб, мужчина ждёт спасателей с переломанными ногами на высоте 4500 метров.
У жителей есть возможность приобрести MG MGA 1962 года, MINI Cooper Cabrio и Ford Mustang.
Рынок недвижимости столицы Татарстана переживает тектонический сдвиг. В регион зашли мощные федеральные игроки — «Самолет», «ФСК Регион» и «ГК ТОЧНО». Изменит ли битва девелоперов качество жилья в столице?