В феврале насчитывалось более 320 тысяч птиц.

Автор фото: nature.kremlin.ru

Летом проведут всероссийскую перепись воробьев. Она продет с 8 по 16 августа, рассказала член Союза охраны птиц России и Российской сети изучения и охраны пернатых хищников Анна Мостовая. Ее слова приводит РИА Новости.

В последний раз переписью занимались в феврале. Тогда насчитали более 320 тысяч птиц. Но летом проводить перепись сложнее, заметила эксперт. Воробьи не сконцентрированы на одном кусте рядом с работающей кормушкой, как в феврале. Их приходится искать.

К началу августа, как правило, воробьи уже вывели два потомства и свободно перемещаются семьями по всей округе. Особое внимание участники переписи уделяют воробьям с аберрантными окрасами и гибридам.

Также специалистам предстоит выяснить, насколько далеко в городскую застройку проникли полевые воробьи, чтобы вывести потомство. В последние десятилетия все больше птиц слетаются в города, перемещаются с окраин в центр.

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