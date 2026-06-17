С февраля сумма сократилась более чем в четыре раза.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Москве к концу мая оптовая цена куриных яиц категории С1 снизилась до 25 рублей за десяток. Хотя в феврале цена держалась на уровне 110 рублей, приводит данные система мониторинга Eggpack.

По словам зампреда ассоциации «Народный фермер Чувашии» Ксении Сумковой, это тревожный сигнал для отрасли. Летом всегда цена яиц снижается до уровня себестоимости, обычно они продаются за 4-5 рублей за яйцо, то есть 40-50 рублей за десяток. Но в этом году стоимость упала намного ниже, цитируют ее слова «Ведомости».

Руководитель проектов практики «Потребительский сектор и АПК» Strategy Partners Константин Власов среди причин называет то, что россияне летом переключаются на овощи и фрукты, а спрос на яйца падает. Но птицефабрики не могут быстро сократить объемы производства, из-за этого на рынке возникает профицит.

Ранее сообщалось, что птицеводы в России пытаются добиться ценовой вилки на яйца С1. Большинство фермеров работает в ноль или себе в убыток.

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