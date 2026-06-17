Экономика
17 июня 12:27
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«Вечерняя Казань»

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Нефть Brent упала ниже 80 долларов: что это значит для бюджета, рубля и бензина

Аналитик «Альфа-Капитала» объяснил, почему рынок почти не заметил дорогую нефть и что будет дальше.

Нефть Brent упала ниже 80 долларов: что это значит для бюджета, рубля и бензина

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Цена нефти Brent впервые с 3 марта опустилась ниже 80 долларов за баррель. Портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин в комментарии «Вечерней Казани» объяснил, что происходит с рынком и чего ждать дальше.

До конфликта на Ближнем Востоке баррель Brent стоил около 70 долларов. Сейчас он держится на 10 долларов выше, но сказать точно, из чего складывается эта разница, трудно. Это может быть и сохраняющийся риск эскалации, и ожидания роста спроса, когда страны начнут восстанавливать потраченные резервы, и другие факторы. Так что однозначного прогноза сейчас не даст никто.

Если иранская нефть действительно вернётся на мировой рынок, то влияние на цены бензина и дизеля будет зависеть от того, на каком именно рынке смотреть. А вот российские инвесторы дорогую нефть в последние три месяца практически не почувствовали: акции большинства нефтегазовых компаний были даже ниже уровней, чем до обострения ситуации. Поэтому нынешний откат к 80 долларам во многом уже учтён в биржевых котировках.

Для бюджета снижение нефтяных цен означает меньшие доходы и рост рисков увеличения дефицита. Это в свою очередь может повлиять на решения Центробанка по ключевой ставке. А на розничном рынке главный риск сейчас — переработка, особенно ситуация с остановками НПЗ.

Ранее Дональд Трамп заявил, что США намерены вернуть санкции против российской нефти. Послабление изначально ввели из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.

Также сообщалось, что аграрии столкнулись с дефицитом топлива прямо перед уборочной кампанией. Стоимость с конца апреля прибавила более 40 процентов.

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