Экономика
5 июня 17:20
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«Вечерняя Казань»

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Реальные зарплаты россиян за 5 лет выросли на 30%, заявил Путин

Уровень безработицы в России - один из самых низких.

Реальные зарплаты россиян за 5 лет выросли на 30%, заявил Путин

Автор фото: скриншот видео

За пять лет заработные платы россиян в реальном выражении выросли на 30 процентов. Последующее повышение подобных выплат должен быть связан в первую очередь с повышением производительности труда и эффективной организацией производства на основе современных технологических решений. Об этом заявил президент России Владимир Путин на полях ПМЭФ.

Ко всему прочему в стране один из самых низких уровней безработицы среди всех промышленно развитых государств. Показатели составляют всего 2,2 процента.

Путин отметил, что суверенитет страны определяют люди. Только в случае высокого качества жизни и высоких зарплат Россия будет успешна демографически. На данный момент главная задача властей - запуск нового инвестиционного цикла.

Также дефицит бюджета по итогам года может вырасти, но всё равно будет меньше, чем у других развитых стран.

Ранее сообщалось, что уровень инфляции в России приближается к 5,2 процента. Важно, чтобы экономический рост был сбалансирован, опирался на внутренний рост, подчеркнул Путин.

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