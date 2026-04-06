После проблемной зимы пришел теплый апрель. Снег из города вывезли вовремя – если бы 1,7 млн тонн осадков остались на улицах, беды было бы не избежать. Но опасность ЧС все равно остается. А еще в этом году станет больше клещей и крыс.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

- Снег этой зимой одинаково мощно покрывал улицы, дворы и территории как коммерческих, так и бюджетных организаций. Но убирались везде по-разному… Кто-то своевременно расчищал и вывозил сугробы, уважая себя и других. Кто-то своевременно не занимался этим, и им был нужен толчок в лице нашей административно-технической инспекции, - открыл деловой понедельник руководитель городского исполкома Рустем Гафаров.

И снова вспоминали зиму

Казань пережила одну из самых снежных зим за десятилетие. Работа по уборке не прекращалась ни в выходные, ни в праздники, отмечал начальник управления административно-технической инспекции исполкома Артур Мухаметшин. Больше всего старались над очисткой путей, которые ведут к школам, больницам и поликлиникам, чистили подъезды к продуктовым и аптекам.

Напомним, этой зимой в Казани впервые начали проваливаться крыши зданий. Власти еще тогда объяснили, что такого больше не должно повториться. Чтобы искать нарушителей, разработали мониторинг несвоевременной очистки кровли от снега, наледи и сосулек. Он работал в пилотном режиме. Техника установлена на служебных машинах и работает автоматически - система фотографирует крыши дважды с интервалом не менее 24 часов.



- На сегодня зафиксировано и передано на рассмотрение в административную комиссию 48 материалов. В следующем зимнем сезоне автоматический контроль будет работать на всех патрульных экипажах в ежедневном режиме, - уточнил Мухаметшин.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Теперь покров уже полностью сошел. А что оставил сезон оставил после себя? Правильно - нарушенные правила благоустройства.

- Учитывая аномальное количество осадков, замечаний к очистке территории было много, нарушения допускали как представители бизнеса, управляющие компании, так и городские службы, - рассказал Мухаметшин.

За сезон ведомство проверило более 14 тысяч объектов - на них нашли 1,3 тысячи нарушений. Из них 48% - за неуборку территорий, 44% – неочистку кровли, еще 8% - складирование снега. Из них устранили уже 937. Кстати, если в прошлые годы за такие нарушения выдавали предостережения, то теперь - сразу оформляют протоколы об административных правонарушениях. Больше всего таких предостережений получили УК «Меридиан», «Оазис», «Территория комфорта» и пара коммерческих организаций.

«Если бы мы не вывезли 1,7 млн тонн снега…»

После выступления Гафаров напомнил: если бы из города вовремя не вывезли колоссальное количество выпавшего зимой снега, Казань могла бы встать в лужу.

- Вслед за аномально снежной зимой пришел аномально теплый апрель. Пока, слава богу, город не плывет. В нашу пользу сыграла плюсовая температура днем и минусовая или близкая к нулю - ночью. Но если бы мы не вывезли за зиму 1,7 миллиона тонн снега, Казань могла бы оказаться в огромной глубокой луже, - уверил Гафаров.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»



В то же время расслабляться пока рано. Вдоль Казани, помимо Волги и Казанки, протекают малые реки Нокса, Киндерка, Вертелевка. Весной они начинают становиться все опаснее. По словам спикера, подготовка к паводку далеко не новая работа, но из-за колоссальных объемов снега внимание к этому нужно удвоить.

Опасения подтвердил и начальник Управления гражданской защиты городского исполкома Сергей Чанкин. По прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в среднем температура во втором месяце весны будет на два градуса выше нормы. На малых реках основная фаза паводка придется на первую декаду апреля - это соответствует многолетним наблюдениям. Уровень воды в большинстве рек прогнозируется в пределах нормы либо на 30-150 сантиметров выше.

- Апрель - нестабильный месяц, и может удивить как теплом, так и обильными осадками в виде дождя, что может привести к паводку. Паводок, как стремительное природное явление, требует неукоснительной готовности к непредсказуемым сценариям развития событий, - уточнил докладчик.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Сейчас уровень воды в реках уже вызывает опасения. Информация об этом поступает дважды в сутки, а при развитии неблагоприятной обстановки частота передачи этих данных увеличивается до каждых четырёх часов.

Не забывают и о противопаводковых работах - за прошедшие дни весны очистили 432 водопропускные трубы, расчистили русла рек на 11 участках. А жителей частного сектора убеждали о необходимости очистки водоотводных каналов и уборки снега с придомовых территорий.

Казанцев топит, а город обрабатывают от грызунов и клещей

Горожане уже начали жаловаться на подтопления - Единая дежурно-диспетчерская служба зафиксировала уже 75 таких заявок. При этом 72 заявки уже обработали.



Больше всего на подтопы жаловались жители Кировского района - они послали 25 обращений, также много жалоб поступило от жителей Приволжского (18), Советского (13) и Авиастроительного районов (12). При этом в Ново-Савиновском районе о подтоплениях сообщали всего 6 раз, в Вахитовском - единожды, а в Московском - ни разу. Только за воскресенье, 5 апреля, жители Казани отправили диспетчерам 15 жалоб.

Кстати, из-за «большого снега» Казань под угрозой увеличения числа крыс и клещей.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

- Высокий снежный покров, сформировавшийся прошедшей зимой, способствует увеличению числа грызунов и клещей: переносчиков геморрагической лихорадки с почечным синдромом, мышечной лихорадкой и клещевых инфекций, - рассказал Мухаметшин, добавив, что на это нужно обратить особое внимание - в прошлом году в городе увеличилась заболеваемость мышиной лихорадкой.



В 2026 году дезинфекция начнётся с приходом весны, когда растает весь снег. На мероприятия по обработке открытых пространств: парков, скверов и садов, потратят 14,9 миллиона рублей. Это на 28% больше, чем сумма прошлого года. Дезинфекция охватит территории Дирекции парков и скверов Казани, лесопарк «Лебяжье», Горкинско-Ометьевский лес, а также набережные рек Казанки и Волги.