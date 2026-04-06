Что делают власти Казани, чтобы город не оказался в огромной луже
После проблемной зимы пришел теплый апрель. Снег из города вывезли вовремя – если бы 1,7 млн тонн осадков остались на улицах, беды было бы не избежать. Но опасность ЧС все равно остается. А еще в этом году станет больше клещей и крыс.
- Снег этой зимой одинаково мощно покрывал улицы, дворы и территории как коммерческих, так и бюджетных организаций. Но убирались везде по-разному… Кто-то своевременно расчищал и вывозил сугробы, уважая себя и других. Кто-то своевременно не занимался этим, и им был нужен толчок в лице нашей административно-технической инспекции, - открыл деловой понедельник руководитель городского исполкома Рустем Гафаров.
И снова вспоминали зиму
Казань пережила одну из самых снежных зим за десятилетие. Работа по уборке не прекращалась ни в выходные, ни в праздники, отмечал начальник управления административно-технической инспекции исполкома Артур Мухаметшин. Больше всего старались над очисткой путей, которые ведут к школам, больницам и поликлиникам, чистили подъезды к продуктовым и аптекам.
Напомним, этой зимой в Казани впервые начали проваливаться крыши зданий. Власти еще тогда объяснили, что такого больше не должно повториться. Чтобы искать нарушителей, разработали мониторинг несвоевременной очистки кровли от снега, наледи и сосулек. Он работал в пилотном режиме. Техника установлена на служебных машинах и работает автоматически - система фотографирует крыши дважды с интервалом не менее 24 часов.
- На сегодня зафиксировано и передано на рассмотрение в административную комиссию 48 материалов. В следующем зимнем сезоне автоматический контроль будет работать на всех патрульных экипажах в ежедневном режиме, - уточнил Мухаметшин.
Теперь покров уже полностью сошел. А что оставил сезон оставил после себя? Правильно - нарушенные правила благоустройства.
- Учитывая аномальное количество осадков, замечаний к очистке территории было много, нарушения допускали как представители бизнеса, управляющие компании, так и городские службы, - рассказал Мухаметшин.
За сезон ведомство проверило более 14 тысяч объектов - на них нашли 1,3 тысячи нарушений. Из них 48% - за неуборку территорий, 44% – неочистку кровли, еще 8% - складирование снега. Из них устранили уже 937. Кстати, если в прошлые годы за такие нарушения выдавали предостережения, то теперь - сразу оформляют протоколы об административных правонарушениях. Больше всего таких предостережений получили УК «Меридиан», «Оазис», «Территория комфорта» и пара коммерческих организаций.
«Если бы мы не вывезли 1,7 млн тонн снега…»
После выступления Гафаров напомнил: если бы из города вовремя не вывезли колоссальное количество выпавшего зимой снега, Казань могла бы встать в лужу.
- Вслед за аномально снежной зимой пришел аномально теплый апрель. Пока, слава богу, город не плывет. В нашу пользу сыграла плюсовая температура днем и минусовая или близкая к нулю - ночью. Но если бы мы не вывезли за зиму 1,7 миллиона тонн снега, Казань могла бы оказаться в огромной глубокой луже, - уверил Гафаров.
Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Опасения подтвердил и начальник Управления гражданской защиты городского исполкома Сергей Чанкин. По прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в среднем температура во втором месяце весны будет на два градуса выше нормы. На малых реках основная фаза паводка придется на первую декаду апреля - это соответствует многолетним наблюдениям. Уровень воды в большинстве рек прогнозируется в пределах нормы либо на 30-150 сантиметров выше.
- Апрель - нестабильный месяц, и может удивить как теплом, так и обильными осадками в виде дождя, что может привести к паводку. Паводок, как стремительное природное явление, требует неукоснительной готовности к непредсказуемым сценариям развития событий, - уточнил докладчик.
Сейчас уровень воды в реках уже вызывает опасения. Информация об этом поступает дважды в сутки, а при развитии неблагоприятной обстановки частота передачи этих данных увеличивается до каждых четырёх часов.
Не забывают и о противопаводковых работах - за прошедшие дни весны очистили 432 водопропускные трубы, расчистили русла рек на 11 участках. А жителей частного сектора убеждали о необходимости очистки водоотводных каналов и уборки снега с придомовых территорий.
Казанцев топит, а город обрабатывают от грызунов и клещей
Горожане уже начали жаловаться на подтопления - Единая дежурно-диспетчерская служба зафиксировала уже 75 таких заявок. При этом 72 заявки уже обработали.
Больше всего на подтопы жаловались жители Кировского района - они послали 25 обращений, также много жалоб поступило от жителей Приволжского (18), Советского (13) и Авиастроительного районов (12). При этом в Ново-Савиновском районе о подтоплениях сообщали всего 6 раз, в Вахитовском - единожды, а в Московском - ни разу. Только за воскресенье, 5 апреля, жители Казани отправили диспетчерам 15 жалоб.
Кстати, из-за «большого снега» Казань под угрозой увеличения числа крыс и клещей.
- Высокий снежный покров, сформировавшийся прошедшей зимой, способствует увеличению числа грызунов и клещей: переносчиков геморрагической лихорадки с почечным синдромом, мышечной лихорадкой и клещевых инфекций, - рассказал Мухаметшин, добавив, что на это нужно обратить особое внимание - в прошлом году в городе увеличилась заболеваемость мышиной лихорадкой.
В 2026 году дезинфекция начнётся с приходом весны, когда растает весь снег. На мероприятия по обработке открытых пространств: парков, скверов и садов, потратят 14,9 миллиона рублей. Это на 28% больше, чем сумма прошлого года. Дезинфекция охватит территории Дирекции парков и скверов Казани, лесопарк «Лебяжье», Горкинско-Ометьевский лес, а также набережные рек Казанки и Волги.
Трое детей играли в нефункционирующем бывшем детском центре и случайно подожгли разбросанные бумажки. В итоге ветхое строение вспыхнуло, после администрация выставила несколько миллионов ущерба, хотя ранее планировала снос.
Пожар максимального уровня сложности охватил 2000 «квадратов», пострадали не менее 50 человек, погибли двое.
Едва утихли возмущения из-за повышения тарифов на ЖКУ, как жители получили счета за февраль с удивительно высокими суммами, что в очередной раз заставило людей задуматься о правильности начисления платы за коммунальные услуги.
Партнер Ростеха запустил в республике видеоаналитику с искусственным интеллектом для поиска людей и нарушителей закона. Инструмент мощный, но опасный, считает один из наших экспертов. Рассказываем, как - и правда ли - работает система.
В Татарстане, как и по всей России, выросла доля просроченных платежей: заемщики перестали справляться с кредитами, набранными в 2023—2024 годах. В будущем просрочка и количество банкротов будет расти — к тому ведет стагнация роста доходов.