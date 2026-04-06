Автор фото: Денис Гордийко / мэрия Казани

В столице республики на капитальный ремонт агропромышленного парка «Казань» потратят свыше 634,5 миллиона рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Из общей суммы 495,4 миллиона рублей уйдет на строительно-монтажные работы, а на оборудование потратят еще 24,6 миллиона. Территорию также собираются благоустроить. Работы планируется закончить до декабря этого года. Заказчик — Главинвестстрой Татарстана.

Ранее эксперты высказывали мнение, что агропарк действительно нуждается в обновлении. Хотя он был открыт относительно недавно, его концепция уже не востребована потребителями — нужна трансформация с учетом успешного опыта других рынков. Потенциал для обновления есть у многих районных рынков, которые не перестанут пользоваться популярностью среди жителей.

Также стало известно, что в республике на устройство искусственного освещения на дорогах и двух светофоров потратят 156 миллионов рублей. Планируется установить системы наружного освещения вдоль дорог, смонтировать светофорные объекты, проложить и подключить наружные электрические сети.



