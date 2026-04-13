Поступления в бюджет столицы Татарстана от «наружки» в прошлом году оказались на 69 миллионов меньше, чем в 2024-м. Также городские власти озаботились эстетикой рекламных щитов.

Выпадающие доходы рекламной отрасли

На деловом понедельнике начальник Управления наружной рекламы и информации исполкома Аскар Багаутдинов поделился результатами работы рекламной отрасли в Казани. За 2025 год в бюджет столицы Татарстана поступило более 314 миллионов рублей благодаря наружной рекламе. Из них 308,3 миллиона составили средства по договорам на установку конструкций, а 3,3 миллиона — уплаченные госпошлины. Ежегодно по этим контрактам в бюджет поступает 25,9 миллиона рублей.



Однако, несмотря на эту значительную сумму, доходы оказались на 69 миллионов меньше, чем в предыдущем 2024 году. Это, как заверил спикер, связано с временными трудностями.

- Снижение доходов от рекламы также связано со стройкой и демонтажом. Активное развитие города, включая строительство второй линии метро на улицах Фучика и Сахарова, привело к временному демонтажу 24 конструкций. В результате бюджет недополучил 9,7 миллиона рублей. Но при этом в течение года были восстановлены пять ранее демонтированных конструкций, что позволит получить уже в этом году ещё 1,7 миллиона рублей в бюджет, - отметил Багаутдинов.

Прогнозы на 2026 год выглядят оптимистично: плановый доход отрасли должен увеличиться на 74 миллиона, до 420,6 миллиона рублей. По мнению мэра Казани Ильсура Метшина, одной из самых эффективных практик является передача остановочных павильонов рекламным компаниям для обслуживания. По словам начальник управления наружной рекламы и информации, сегодня рекламщики в Казани содержат 466 навесов (около 1/3 всех остановок города). За свой счет компании очищают их от граффити, красят металлоконструкции и меняют разбитые стекла. В 2025 году было установлено 13 новых навесов, часть из которых оснащена современными цифровыми пилонами.

- Мы снимаем с себя нагрузку по содержанию, а наши партнеры получают возможность выйти на рынок с новыми предложениями, — отметил мэр Казани.

Острой проблемой остается и вандализм: за прошлый год, по словам Багаутдинова, на остановках было разбито около 140 закаленных стекол. С учетом того, что одно такое стекло стоит порядка 8 тысяч рублей, восстановление обходится бизнесу в серьезные суммы. По словам Метшина, помимо борьбы с физическим разрушением, город продолжает «зачистку» визуального пространства. В Казани ужесточили требования к медиафасадам и звуковой рекламе.

- Это необходимо, чтобы не перегружать улицы визуальным и шумовым хаосом. Мы работаем для людей, и это наш приоритет, — подчеркнул градоначальник.

Мэр также добавил, что город фактически победил рынок незаконных щитов: за весь прошлый год был зафиксирован лишь один случай самовольной установки конструкции. В планах на текущий год — усиление контроля за качеством рекламируемых товаров и услуг.

- Особо стоит отметить пилотный проект по установке тёплого остановочного павильона на остановке «Казанский вертолётный завод» по улице Тэцевской. Этот остановочный павильон отличается от стандартных навесов и предлагает пассажирам ряд преимуществ: закрытую часть с кондиционером, удобные места ожидания и электронное табло с информацией о прибытии транспорта в реальном времени, — добавил Багаутдинов.

«Основной вопрос — внешний вид рекламных щитов»

В этом году работа по развитию сети рекламных остановок будет продолжена. Управление разработало план по передаче обслуживания рекламных кампаний на 23 навеса на улицах Казани. Также подготовлен проект установки 28 новых рекламных навесов, которые заменят устаревшие муниципальные конструкции на улицах Ленинградская, Химическая, проспект Ибрагимова, Волгоградская, Короленко, Маршала Чуйкова и Рихарда Зорге. На конец отчётного года в Казани действует 1354 разрешения на установку рекламных конструкций, из которых 1331 предназначена для сетевых компаний, а 23 — для индивидуальных предпринимателей.

- В Казани запретили устаревшие рекламные конструкции. В 2025 году управление выдало 60 разрешений на установку новых рекламных щитов, из них 51 — по итогам торгов, а 9 — для частных собственников. Шесть разрешений аннулировали, а 797 — согласовали с изменениями.Срок действия договоров с владельцами рекламных конструкций продлили до 2034 года.

Отдельно, по словам спикера, следят за информационными конструкциями на муниципальной земле. За отчётный период обнаружили 41 такую конструкцию, в основном от автобизнеса, общепита, АЗС и торговли. Большинство конструкций либо узаконили, либо демонтировали добровольно. Сейчас осталось только пять незаконных конструкций.

- Сейчас основной вопрос — внешний вид рекламных щитов. Основные замечания: отсутствие подсветки, некачественная окраска, оклейка рекламных материалов. Особое внимание уделяли содержанию остановочных навесов: они должны быть чистыми, с информационными панелями, урнами для мусора. За год было направлено 465 требований о нарушениях, количество которых снизилось на 35 процентов по сравнению с прошлым годом, — добавил Багаутдинов.

Внедряется и новая система управления цифровой трансформацией. Теперь, как подчеркнул спикер, все рабочие процессы объединены в едином цифровом пространстве. Например, оформление разрешений на установку рекламных конструкций стало проще благодаря платформе государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан (ППГУ). Согласование отказа в приёме документов теперь происходит без внешних систем электронного документооборота, что ускоряет обработку обращений и снижает нагрузку на административные процессы. В прошлом году через ППГУ было рассмотрено 83 заявления.

Реконструкция исторических зданий

Глава администрации Вахитовского и Приволжского районов Казани Альберт Салихов рассказал о ходе реконструкции и восстановлении объектов культурного наследия (ОКН). За последние 14 лет в городе возродили 170 таких объектов. Всего за прошлый год в восстановление объектов культурного наследия было вложено более 2,5 миллиарда рублей, из которых почти половина — средства инвесторов. При этом всего в Казани насчитывается 985 объектов культурного наследия и памятников культуры.

- Приятно видеть, как с каждым годом всё больше исторических памятников обретают новую жизнь. С 2012 года в наших районах обновили более 170 объектов. Мы не останавливаемся на достигнутом. Например, к саммиту БРИКС мы привели в порядок 363 фасада, включая здания культурного значения. В 2025 году ремонтные работы велись на 39 крупных объектах: на 17 из них завершены противоаварийные работы, а 14 памятников архитектуры прошли очередной этап реставрации, — отметил Салихов.

По его словам, реестр исторического наследия ежегодно пополняется новыми открытиями. За последние десять лет количество объектов удвоилось: с 2020 года появилось 38 новых объектов, а в 2015 году их было всего 63.

С каждым годом, по словам спикера, реестр исторического наследия пополняется новыми находками. За последние десять лет их число удвоилось: с 2020 года добавилось 38 объектов, а в 2015-м их было всего 63.

- Восемь уникальных зданий полностью восстановлены. Этот результат стал возможен благодаря масштабным историко-архивным исследованиям, тщательной технической документации, подготовительным работам и значительным финансовым вложениям. Особое внимание привлекают знаковые объекты, такие как исторический особняк на улице Мусы Джалиля, 3. Здесь в 1903 году открылся первый коммерческий банк Казани. Сегодня в этом здании площадью 1,5 тысячи квадратных метров, выполненном в эклектичном стиле, располагается банк «Аверс». Фасад и кровля здания отреставрированы, лепнина восстановлена, — добавил Салихов.

Среди реставрируемых зданий есть постройки более раннего периода. Например, типография Харитонова на адресу Миславского, 4. После реставрации она выглядит так же, как в конце XIX века. Все декоративные элементы, включая аттик с надписью 1896 года, были восстановлены. Также установлена современная архитектурная и художественная подсветка.