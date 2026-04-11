В Татарстане экологи выявили 65 нарушений меньше чем за две недели
На одни только свалки пришлось 21 нарушение.
С 1 апреля в Татарстане стартовал санитарно-экологический двухмесячник в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие», и продлится он до 31 мая. За две неполные недели к нему присоединились более 25 тысяч жителей, а муниципалитеты уже успели вывезли около 40 тысяч кубометров отходов, рассказали в Минэкологии республики.
В ведомстве добавили, что за это время специалисты выявили 65 нарушений, из них 21 связано с несанкционированными свалками. На нарушителей было составлено 84 протокола об административных правонарушениях и еще 78 предостережений.
Также специалисты выезжали в 11 районов. Республиканские предприятия транспортного комплекса за это время успели собрать более 1,6 тысячи кубометров отходов. Однако проверки еще действуют — с 13 по 17 апреля.
Жители республики и сами сообщают о нарушениях. С 1 апреля специалисты зафиксировали 105 обращений: 27 — на свалки и еще 27 — на качество воздуха, 11 сообщений относились к водоёмам, 40 попали в категорию «прочее». С начала года специалисты получили 714 обращений.
