Урбанисты назвали потенциальные участки для застройки у озера Кабан. По их мнению, девелоперы эти территории не упустят, но исторически любое строительство здесь вело к снижению уровня воды.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Благоустройство территории у озера Кабан явно не закончится приведением в порядок лишь набережной. Недавно вышла новость о сносе здания «Планета Фитнес» и возможного строительства на этом месте, согласно разным источникам, многофункционального комплекса «Газпром» или апарт-отеля. Сейчас эта территория особенно привлекательна: смена объекта и его функционала объясняется появлением нового здания театра имени Галиасгара Камала.

О желании привести в порядок территорию рядом с «театральном центром» говорил и мэр города Ильсур Метшин. Конечно, в первую очередь это касается набережной озера Кабан, благоустройство которой уже почти завершено. Работы начали ещё десять лет назад. Первая очередь была завершена в 2018 году, вторая – в 2020-м. Долгое время город не мог приступить к обновлению третьего участка длиной полтора километра от улицы Нурсултана Назарбаева до мечети Аль-Марджани из-за отсутствия средств. Как только удалось найти источники финансирования, власти приступили к работе.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Сейчас, по данным мэрии города, реализация проекта благоустройства набережной зоны озера Кабан находится на подготовительном этапе: ведется работа по эскизному проектированию территории. После её завершения станет итоговая сумма благоустройства. На третьем участке появятся два функциональных яруса: нижний ярус появится уже осенью 2026 года, верхний – осенью 2027 года, но только при условии выделения финансирования.

«В настоящее время ведутся работы по санитарной обрезке и кронированию зеленых насаждений, а также подготовительные мероприятия по обследованию и реконструкции сетей ливневой канализации», – рассказали в исполкоме.

Однако очевидно, что благоустройство выйдет и за пределы набережной. Ещё в декабре 2025 года градоначальник сообщил о возможной реновации прилегающей территории с перспективой строительства комфортабельных жилых зданий. Примерных сроков начала работ не называли.

Автор фото: соцсети

Авторы телеграм-канала «Казан Урбанчы» уже предположили, какие зоны могут быть использованы для строительства. Они обозначили их на спутниковом снимке. Как выяснилось, потенциальных зон для строительства немало. «Вечерняя Казань» поговорила с экспертами о возможном развитии территории и о том, как предыдущие стройки влияли на состояние озера.

«Рынок будет диктовать условия»

Пустеющие территории неизбежно будут застраиваться, констатируют наши собеседники. По словам редактора телеграм-канала «Казанец» Эдгара Сулейманова, темпы развития Казани, её амбиции и имидж, выстроенные благодаря давно запущенной пиар-машине, диктуют определённые сценарии развития. Сейчас главный вопрос лишь в том, когда и в какие сроки освоят свободные участки центра.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

- Застройка свободных участков вокруг озера Кабан — это вопрос экономики, и рынок, как обычно, будет диктовать свои условия. Мы видим, как территория, которая ещё вчера являлась заброшенной и депрессивной, потихоньку превращается в ценный актив, в первую очередь для застройщиков, в том числе благодаря доминанте в виде нового театра Камала, – отметил спикер.

По его словам, реальным сценарием развития является строительство дорогого жилья, которое позволить себе смогут не все.

Только для малоэтажной застройки?

Архитектор-урбанист Вероника Ямилова выступает за развитие территории через создание минимально среднеэтажных кварталов и модели «15‑минутного города», где люди живут, работают и отдыхают рядом с домом. Она подчёркивает важность создания так называемой «нормальной городской ткани» вместо стремления освоить все свободные участки. По её словам, главное — сохранить то, за что люди любят эту часть города.

- Мне кажется, главный вопрос здесь даже не в том, сколько можно построить, а в том, какой опыт человек получает у воды. Если это получится сохранить и усилить, эта территория может стать не просто жилым кластером, а одним из самых живых и природных мест в городе, — отметила архитектор.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Похожей позиции придерживается и урбанист Василь Закиев. Он считает, что главная задача на ближайшие 10 лет – не «придумывать что‑то ещё», а довести территорию до цельности, связности и качества без потери её уникального характера. Для него идеальное будущее территории – непрерывная и живая система общественных пространств вокруг воды, где комфортно гулять, заниматься спортом, проводить городские события. Собеседник обращает внимание на необходимость сохранения свободных участков вдоль берега как зелёных и рекреационных зон. В случае застройки необходимо, чтобы она была точечной и малоэтажной. Главное – без перекрытия видов. Непосредственно у воды, по его мнению, уместны будет создание небольших кафе, спортивной инфраструктуры, прокатов, культурных площадок.

При этом ни в коем случае нельзя закрывать выходы к воде, отметил редактор телеграм-канала «Казанец» Сулейманов.

- В любом случае появление любых других объектов у Кабана, кроме жилых, маловероятно. Точка притяжения этой территории – театр, территория вокруг которого будет «обрастать» новыми зданиями. Теперь мы будем наблюдать, как девелоперы поэтапно начнут застраивать участки жильём, – подытожил спикер.

Сейчас главная проблема для озера, отметил Закиев, не в том, что на территории чего-то не хватает, а в том, что кто-то снова решит, будто лучший способ развивать берег – это плотнее его занять. А плотная застройка ни к чему хорошему не приводит, особенно губительно её влияние на экологию.

История показывает, к чему ведёт строительство

В истории уже есть примеры того, как масштабное строительство влияет на состояние озера. Младший научный сотрудник Национального музея Татарстана Полина Желябина отметила, что формирование исторической застройки вокруг озера неразрывно связано с многовековой историей Казани и природными особенностями местности. Её физико‑географические условия, а именно защита оврагами и болотами, холмистый рельеф, обилие ручьёв и ключевых вод — издавна привлекали поселенцев.

Уже в XIII–XIV веках до территории озера Средний Кабан доходили границы булгарского феодального города, который располагался на высоком холме, изолированном по бокам крупными оврагами. Рядом текли небольшие речки, а у подножия холма били ключи с чистой питьевой водой. Потихоньку ближайшая территория активно застраивалась. К середине XVIII века берега Нижнего Кабана были полностью застроены жилыми кварталами: Казань росла вдоль берегов водоёма.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Особенно на состояние озера повлияло интенсивное промышленное строительство, начавшееся со второй половины XIX века: появились мыловаренная, пивоваренная, кожевенная и бумагопрядильная фабрики. Это привело к серьёзному загрязнению воды, и к концу столетия озеро уже не подходило для питья. Рядом с предприятиями формировались жилые кварталы для рабочих, прокладывались дороги, строились склады и торговые помещения. Так хозяйственная деятельность человека впервые масштабно нарушила экологический баланс водоёма.

- Озеро Нижний Кабан когда‑то было крупнее и глубже, чем сейчас. Ещё в XV веке населению, выселенному на его берега, пришлось засыпать обширные заболоченные территории. К началу XX века длина водоёма составляла 1,8 километра, средняя глубина – 7,5 метра, а максимальная достигала 16,4 метра (по измерениям Н. Никольского 1902 года), – рассказала Желябина.

После строительства Куйбышевского водохранилища в 1956 году озеро фактически превратилось в водохранилище: его отрезали дамбами от Волги и Казанки, а уровень воды поднялся на два метра из‑за поступления грунтовых вод. Водоём стал замкнутым, а его экологическое состояние ухудшилось, рыба погибла.

Чуть позднее на состояние озера повлияло строительство Татарского академического театра им. Галиасгара Камала. Его возведение сократило длину озера до 1,75 километра.

Масштабное благоустройство в 2016–2022 годах частично исправило ситуацию. Например, появилась рекреационная зона с деревянными набережными и фитокомплексы для очищения воды.

Сейчас власти города трепетнее относятся к сохранению экосистемы озера Кабан и прибрежной растительности. По данным мэрии, во время благоустройства третьей очереди набережной уберут незаконные выпуски ливневой канализации в озеро и сохранят существующий рельеф местности и прибрежную растительность.

Однако вопросы к действиям властей у общественности всё же возникают. Например, в конце марта, несмотря на обещания властей сохранить многолетние ивы у озера, началась их вырубка. Множество активистов встали на защиту зелёных насаждений, однако, как рассказали в мэрии, деревья убирали в целях безопасности. Там же ответили, что вдоль берега появится песчаная насыпь для установки свай и в последующем монтировки настилов для пешеходов. Позднее песок будет изъят.