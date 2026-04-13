Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Столица Татарстана оказалась одним из худших городов по развитию велоинфраструктуры в 2025 году, об этом говорится в исследовании InnovaTransport совместно с ассоциацией операторов микромобильности и сервисом «Яндекс Go». Были проанализированы города с населением свыше 500 тысяч человек.

Лидерами по темпам роста в процентном отношении оказались Хабаровск, Ульяновск и Набережные Челны. В абсолютных показателях в пятерке лидеров Москва с приростом велодорожек на 118 километров, Санкт-Петербург - на 22 километра, Тюмень - на 9 километров, Красноярск - на 6 километров, и Екатеринбург - на 5 километров. Казань, Челябинск (рост на 6%) и Ростов-на-Дону (рост на 7%) стали худшими за прошлый год.

Самая протяженная велоинфраструктура имеется в Москве - 638 километров, Санкт-Петербурге - 188 километров, Екатеринбурге - 130 километров, Тюмени - 90 километров, наименьшие - в Махачкале и Хабаровске (по 3 километра каждая).

Авторы исследования подчеркнули, что в России сохраняется тенденция к низкой протяженности велоинфраструктуры в крупных городах. К примеру, в 54% изученных городов общая длина велодорожек составляет менее 25 километров, а в 95% городов прирост сети за год оказался менее 10 километров.

Ранее сообщалось, что в центре Казани не будет велодорожек, поскольку места для них просто нет, заявили в исполкоме. При этом велодорожки появились на Горьковском шоссе, Вознесенском тракте и на улице Назарбаева. Их продолжат прокладывать по всему городу, но не в центре.

Курьерам советуют ездить в центре по краю проезжей части или по тротуарам.

