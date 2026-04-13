Нейросеть будет в автоматическом режиме выявлять нарушения.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Искусственный интеллект начнут применять в Казани для мониторинга состояния наружной рекламы, в городе стартовал пилотный проект. Об этом на деловом понедельнике сообщил начальник управления наружной рекламы и информации Аскар Багаутдинов.

Видеокамеры с муниципального транспорта ведут непрерывную съемку улиц, а нейросеть в автоматическом режиме анализирует данные и выявляет нарушения. ИИ позволит определять отсутствие информационного сообщения на щитах, наличие битых пикселей на цифровых поверхностях, он будет выявлять несанкционированную оклейку и граффити. ИИ будет искать нарушения в единой базе данных.

Мэр Казани Ильсур Метшин назвал правильным, что нововведения принимаются в диалоге с участниками рынка.

Ранее сообщалось, что бюджет Казани пополнился на 314 миллионов рублей благодаря рекламе. Из них 38,3 миллиона составили средства по договорам на установку конструкций, а 3,3 миллиона — уплаченные госпошлины. Ежегодно по этим контрактам в бюджет поступает 25,9 миллиона рублей. В 2025 году основное внимание уделялось выполнению плановых показателей поступлений в бюджет Казани от рекламы, контролю за размещением конструкций и соблюдению условий договоров. Кроме того, активно развивалась сеть рекламных конструкций, интегрированных с социально значимым городским оборудованием, включая остановки общественного транспорта.

