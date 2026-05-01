Оказалось, что «трешка» обойдется гораздо дороже.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Цены на частные дома в Казани на 21% меньше, чем на трехкомнатные квартиры. Это выяснили аналитики «Циана», сравнив стоимость квартир и домов в городской черте и пригородах.

Между тем еще год назад разница составляла 15%, а 5 лет назад — вообще только 1%.

Средняя цена частного дома в столице Татарстана сейчас составляет 14 миллионов рублей. Тогда как трехкомнатная квартира обойдется покупателя в среднем в 17,1 миллиона.

Дело, как пояснили аналитики, в дороговизне квартир на вторичном рынке. Казань по их стоимости третья среди городов-миллионников. Впереди – только Москва и Санкт-Петербург.

- Такой уровень цен обусловлен сочетанием высоких доходов населения, активного строительства современного жилья и миграционной привлекательности, — считают специалисты.

Они отмечают рост за последние пять лет цен на трехкомнатные квартиры в миллионниках на 82%, на дома – на 54%. Только за последний год они выросли на 11% и 5% соответственно.

Ранее сообщалось, что Казань вошла в пятерку городов с резким сокращением продаж жилья. Уменьшение спроса на новостройки наблюдается во всех мегаполисах.

