Городская среда
1 мая 00:23
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Аналитики сравнили стоимость частных домов в Казани и трехкомнатных квартир

Оказалось, что «трешка» обойдется гораздо дороже.

Аналитики сравнили стоимость частных домов в Казани и трехкомнатных квартир

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Цены на частные дома в Казани на 21% меньше, чем на трехкомнатные квартиры. Это выяснили аналитики «Циана», сравнив стоимость квартир и домов в городской черте и пригородах.  

Между тем еще год назад разница составляла 15%, а 5 лет назад — вообще только 1%.  

Средняя цена частного дома в столице Татарстана сейчас составляет 14 миллионов рублей. Тогда как трехкомнатная квартира обойдется покупателя в среднем в 17,1 миллиона.  

Дело, как пояснили аналитики, в дороговизне квартир на вторичном рынке. Казань по их стоимости третья среди городов-миллионников. Впереди – только Москва и Санкт-Петербург.  

- Такой уровень цен обусловлен сочетанием высоких доходов населения, активного строительства современного жилья и миграционной привлекательности, — считают специалисты.  

Они отмечают рост за последние пять лет цен на трехкомнатные квартиры в миллионниках на 82%, на дома – на 54%. Только за последний год они выросли на 11% и 5% соответственно.

Ранее сообщалось, что Казань вошла в пятерку городов с резким сокращением продаж жилья. Уменьшение спроса на новостройки наблюдается во всех мегаполисах.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Придет ли в Татарстан московский снегопад

Жителей ожидает ухудшение погодных условий, предупреждают синоптики.

соцсети
В Махачкале мужчина с ножом напал на врачей — не простил смерть матери

Нападавшего задержали.

скриншот видео
Пьяный казанец залез на фасад здания «КАИ ОЛИМП» и повис на вывеске

Мужчина словно Человек-паук залез на стену в одном нижнем белье, но в итоге упал с высоты третьего этажа.

соцсети
Москву и область засыпает снегом — сугробы, гололёд, падают деревья

Из-за мокрого снега обрываются провода.

скриншот видео
Топ-менеджер «Яндекса» Сергей Лойтер погиб на рыбалке в Волгоградской области

Его тесть — застройщик Александр Назаров пропал без вести.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Фермеров Татарстана «душит» контроль государства и низкая рентабельность

Власти требуют от сельхозпроизводителей увеличения объемов, одновременно урезая льготы и ужесточая нормы контроля. Крестьянские хозяйства закрываются или переходят в статус личных подсобных, и все это на фоне сильнейшей нехватки кадров.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Казань тянет вверх и цены на квартиры, и лимит по семейной ипотеке
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Налоговые изменения и спад посещаемости приблизят общепит к грани выживания
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Закон о крипторынке: инфраструктура еще не создана, а наказания запланированы
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Цены в магазинах не дадут татарстанцам расплатиться по кредитам
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.