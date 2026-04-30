Городская среда
30 апреля 20:44
Автор материала:«Вечерняя Казань»

В казанских Дербышках заново построили историческую баню

Комплекс, излюбленный пенсионерами, существовал с 1949 года, пока его не снесли и не воссоздали с нуля.

Автор фото: Марат Мугинов / мэрия Казани

Завершилось строительство банного комплекса № 16 в поселке Дербышки, который по виду точь-в-точь повторяет стоявшее на его месте здание бани. Существовавший с 1949 года объект стал местом притяжения для жителей, а также частью локальной идентичности. К сожалению, в 2019 году старое здание признали аварийным и снесли, но на его месте построили идентичное прошлому в таком же стиле. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Как отметил мэр города Ильсур Метшин, застройщик «ЖИК города Казани» взял на себя задачу сохранить исторический облик, но модернизировать устройство банного комплекса. Новое здание занимает площадь в 1,3 тысячи «квадратов» и может принять 49 человек одновременно. Благодаря перепланировке мужские и женские залы между собой не пересекаются. Помещения оснастили всеми удобствами, в частности шкафчиками и фенами, а также тропическими душами и кедровой купелью.

Эмиль Хуснутдинов, член Госсовета, подчеркнул: в эту баню ходили несколько поколений жителей Дербышек. Это не просто заведение для процедур, а «символ места». Особенно любят наносить визиты пенсионеры, для которых действуют скидки в первой половине дня.

Изначально на месте бани хотели построить многоэтажный дом, однако активисты выступили против. В качестве компенсации предлагалось построить баню рядом с домом и значительно меньше.

Ранее в комитете по охране ОКН пояснили, что власти собираются делать с Мергасовским домом. Решение будет зависеть от результатов инженерного обследования.

