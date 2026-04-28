Когда решится судьба Мергасовского дома в Казани
Следующие действия в отношении заброшенного памятника авангарда находятся на контроле прокуратуры Татарстана.
Решение по реконструкции Мергасовского дома в столице республики будет зависеть от результатов инженерного обследования. Приоритетом остается безопасность людей, заявил председатель Комитета Татарстана по охране объектов культурного наследия Иван Гущин в ответ на вопрос журналиста «Вечерней Казани».
Гущин рассказал, что некоторые эксперты настаивают на реставрации заброшенного памятника культуры, а другие — на сносе здания во имя целесообразности.
— Я так скажу: и та, и та сторона — неправы. Пока это всего лишь, лично для меня, слова. Мы будем ориентироваться только на соображения безопасности - безопасности конструкций и людей, — объяснил позицию комитета председатель.
Он добавил, что на данный момент здание принадлежит Государственному жилищному фонду при раисе Татарстана, а все манипуляции находятся на контроле у прокуратуры республики.
Ранее сообщалось, что специалисты планируют сделать цифровую копию Мергасовского дома с помощью 3D-сканирования. Это поможет зафиксировать все художественно ценные детали, которые требуют защиты.
