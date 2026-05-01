Нынешней весной в Казани планируют обработать от грызунов 820 гектаров
Дератизационные работы пройдут по большей части в парках и скверах.
Специалисты Дезинфекционной станции Казани приступили к весенней дератизации. От грызунов обработано уже 74 гектара. Всего работы пройдут на площади более 1360 гектаров.
Большую часть – 60 процентов - специалисты обработают весной. Оставшуюся площадь – осенью.
Главный врач дезинфекционной станции Евгения Шарапова уточнила, что в первую очередь обрабатывается территории, где будет проходить празднование Дня Победы.
Работы уже выполнены в парке у театра «Экият», на привокзальной площади, в сквере на улице Коротченко и сквере Ухтомского, на территории Рыбацкого острова, в парке жилого массива «Салават Купере», вдоль велопешеходного маршрута на Кремлевской дамбе. Дератизацию провели также в парке у центра семьи «Казан», на участках вокруг Северного вокзала, а также на части общественных пространств Ново-Савиновского и Вахитовского районов, сообщает пресс-служба мэрии Казани.
На всех этих участках установлены информационные аншлаги. Горожанам напомнили, что при обнаружении грызунов на придомовых территориях нужно обращаться в управляющие компании или ТСЖ, на открытых городских территориях - в Управление Роспотребнадзора по Татарстану.
Ранее сообщалось, что промышленные теплицы Татарстана оборудовали клеевыми ловушками от вредителей. Пять тысяч «квадратов» хозяйства стараются защитить от паразитов всем известными приспособлениями.
