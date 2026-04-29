Барбекю-зона открывается на набережной озера Кабан
Пространство включает в себя 3 участка для пикников.
На набережной озера Кабан в Казани с 1 мая откроется барбекю-зона, об этом сообщили в Дирекции парков и скверов города.
Барбекю-зона включает в себя 3 пикниковые зоны, в каждую из которых входит мангал, стол, скамьи и зонт. Максимальная вместимость каждой из зон составляет 6 человек.
Ранее стало известно, что в Казани в 2026 году в рамках третьего этапа обновления набережной озера Кабан работы пройдут на участке от улицы Зайни Султана и до Новой улицы №2, где находится место отдыха под ивами. Изменения проекта вносятся после встреч с местными старожилами и экспертами.
