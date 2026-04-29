Городская среда
29 апреля 18:39
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Барбекю-зона открывается на набережной озера Кабан

Пространство включает в себя 3 участка для пикников.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

На набережной озера Кабан в Казани с 1 мая откроется барбекю-зона, об этом сообщили в Дирекции парков и скверов города.

Барбекю-зона включает в себя 3 пикниковые зоны, в каждую из которых входит мангал, стол, скамьи и зонт. Максимальная вместимость каждой из зон составляет 6 человек.

Ранее стало известно, что в Казани в 2026 году в рамках третьего этапа обновления набережной озера Кабан работы пройдут на участке от улицы Зайни Султана и до Новой улицы №2, где находится место отдыха под ивами. Изменения проекта вносятся после встреч с местными старожилами и экспертами.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.