Мероприятия здесь скорее не развлекающие, а направленные на конкретные потребности.

Автор фото: innopolis.ru

В Иннополисе на лето запланировано множество мероприятий. Мероприятия здесь не «развлекают», а закрывают конкретные потребности: нетворкинг вне офиса, семейную адаптацию, спорт и формирование локального культурного кода, отметили в администрации.

В городе будут проходить еженедельные активности на открытом воздухе на фестивале «Каникулы». Также 25 июля организуют городской маркет «Ярмарка.лайв». Пройдет и концерт камерной музыки ко Дню любви, семьи и верности (8 июля). 25 июля состоится концерт местной группы «ИнноБэндс» и праздничная программа в День молодёжи. А 30 августа — фестиваль «Əйлəн-бəйлəн» ко Дню республики.

Кроме того, в Иннополисе проведут чемпионат России по велоспорту на шоссе (1–2 июля), «Иннополис трейл» от «Тимермана» (18 июля) и всероссийские соревнования «Гонка героев» (15 августа).

Ко всему прочему, запланированы ИТ-мероприятия: Innopolis MeetUp – однодневные конференции про digital с экспертами-практиками; Startup Talk – ежемесячные тематические встречи сообщества ОЭЗ «Иннополис» и встречи ИИ-клуба, на которых участники делятся опытом использования ИИ-инструментов в работе и личных делах.

Глава Иннополиса Ильдар Хуззятов отметил, что мероприятия формируют традиции и городскую идентичность. Важно, чтобы новые жители могли найти друзей, сформировать социальные связи в молодом городе.

Ранее сообщалось, что в день рождения Иннополиса прошел фестиваль INNO. Праздник собрал четыре тысячи человек.

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