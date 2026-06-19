Работы над будущими клумбами начались еще зимой.

Автор фото: kzn.ru

Казань продолжают оформлять цветочными клумбами. В 2026 году планируется высадить шесть новых цветников. Одним из них, на 400 «квадратов», сейчас занимаются на улице Вишневского. Композиция состоит из 30 тысяч растений, среди которых алиссум, лобелии и агератум. Все они высажены волнообразными линиями, подчеркивающими природный рельеф. Об этом рассказывают в мэрии города.

Всего в этом году Казань украсят 1,3 миллиона цветов. Работы начались еще зимой, когда специалисты предприятия совместно с ландшафтным архитектором разработали проект композиции. Замысел каждого нового цветника рождается прежде всего из практических соображений и особенностей конкретной территории.

Для озеленения города подобрали такие растения, как петунии, тагетесы, бегонии, канны, агератумы, цинерарии, декоративный табак, целозии, сальвии и другие культуры. Например, на въезде в столицу Татарстана высаживают петунии, на площади 1000-летия Казани и на улице Карла Маркса под деревьями – тагетесы. А у памятника Муллануру Вахитову продолжают цветочный орнамент из бегоний, а сквер «Акчарлак» украшают цинниями и сальвиями.

Директор подрядной организации «Байнур Строй» Лариса Королева объяснила, как проводятся такие работы: сначала снимается верхний слой земли, затем привозят чернозем, все выравнивают, чтобы не было комков. После этого уже размечают орнамент. В частности, на подготовку цветника на Вишневского ушел всего день. Были задействованы не только озеленители, но и техника – погрузчики, самосвалы и другое оборудование, необходимое для завоза грунта и подготовки площадки. Всего в создании цветника участвовало около десяти специалистов.

Ранее сообщалось, что свыше миллиона цветов должны были высадить в Казани перед форумом АСЕАН. Высадку цветочной рассады в клумбы планировали завершить примерно к 15 июня.

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