Городская среда
27 апреля 12:39
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Несколько светофоров в Казани перестали работать

Проводится плановое отключение электросетей.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

На ряде участков в Казани не работают светофоры. В городе проходит плановое отключение электросетей, сообщили в комитете по транспорту.

В частности светофоры отключены на:

ул. Островского — ул. Х. Такташа;

ул. Сафиуллина — ул. Кул Гали;

ул. Сафиуллина — ул. Ю. Фучика;

на перекрёстке ул. Мамадышский тракт — ул. Интернациональная.

Водителей и пешеходов просят руководствоваться знаками дорожного движения.

Ранее сообщалось, что на светофоры и освещение на дорогах в Татарстане потратят 156 миллионов рублей. Предстоит установить системы наружного освещения вдоль дорог, смонтировать светофорные объекты, проложить и подключить наружные электрические сети.

Популярное
прокуратура Татарстана
Прокурор Татарстана хочет отобрать у экс-чиновника мэрии Казани 122 млн рублей

Александра Голякова и его семью подозревают в том, что они не смогли объяснить, откуда деньги на дорогую недвижимость.

Степан Белоенко / ИД «Вечерняя Казань»
Стартовал суд над футболистами молодёжки «Рубина», обвиняемых в изнасиловании

Дело откладывалось несколько раз с заменой председательствующего, сегодня планируется допросить потерпевшую.

duma.gov.ru
Зюганов предупредил о возможности повторения 1917 года

Председатель КПРФ призвал не допустить революцию.

соцсети
В Махачкале мужчина с ножом напал на врачей — не простил смерть матери

Нападавшего задержали.

соцсети
Беспилотник влетел в многоэтажку в Самаре: взрыв разбудил жителей в пять утра

Атака на Самарскую область идёт второй день подряд.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Фермеров Татарстана «душит» контроль государства и низкая рентабельность

Власти требуют от сельхозпроизводителей увеличения объемов, одновременно урезая льготы и ужесточая нормы контроля. Крестьянские хозяйства закрываются или переходят в статус личных подсобных, и все это на фоне сильнейшей нехватки кадров.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Казань тянет вверх и цены на квартиры, и лимит по семейной ипотеке
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Налоговые изменения и спад посещаемости приблизят общепит к грани выживания
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Закон о крипторынке: инфраструктура еще не создана, а наказания запланированы
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Цены в магазинах не дадут татарстанцам расплатиться по кредитам
