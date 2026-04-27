Несколько светофоров в Казани перестали работать
Проводится плановое отключение электросетей.
На ряде участков в Казани не работают светофоры. В городе проходит плановое отключение электросетей, сообщили в комитете по транспорту.
В частности светофоры отключены на:
ул. Островского — ул. Х. Такташа;
ул. Сафиуллина — ул. Кул Гали;
ул. Сафиуллина — ул. Ю. Фучика;
на перекрёстке ул. Мамадышский тракт — ул. Интернациональная.
Водителей и пешеходов просят руководствоваться знаками дорожного движения.
Ранее сообщалось, что на светофоры и освещение на дорогах в Татарстане потратят 156 миллионов рублей. Предстоит установить системы наружного освещения вдоль дорог, смонтировать светофорные объекты, проложить и подключить наружные электрические сети.
