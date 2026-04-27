Проводится плановое отключение электросетей.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

На ряде участков в Казани не работают светофоры. В городе проходит плановое отключение электросетей, сообщили в комитете по транспорту.

В частности светофоры отключены на:

ул. Островского — ул. Х. Такташа;

ул. Сафиуллина — ул. Кул Гали;

ул. Сафиуллина — ул. Ю. Фучика;

на перекрёстке ул. Мамадышский тракт — ул. Интернациональная.

Водителей и пешеходов просят руководствоваться знаками дорожного движения.

Ранее сообщалось, что на светофоры и освещение на дорогах в Татарстане потратят 156 миллионов рублей. Предстоит установить системы наружного освещения вдоль дорог, смонтировать светофорные объекты, проложить и подключить наружные электрические сети.

