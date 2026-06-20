Городская среда
20 июня 02:32
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«Вечерняя Казань»

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Порядка 16 млн рублей понадобится на реставрацию бюста Карла Маркса в Казани

Все работы должны быть завершены до 31 августа 2027 года.

Порядка 16 млн рублей понадобится на реставрацию бюста Карла Маркса в Казани

Автор фото: Комитет Татарстана по охране ОКН

Более 15,8 миллиона рублей планируется направить на комплексную реставрацию бюста Карла Маркса в Казани.  

Такая сумма указана в госконтракте на ремонт памятника, опубликованном на сайте госзакупок. Работы, согласно документу, должны быть завершены до 31 августа 2027 года.  

Объект культурного наследия регионального значения находился на улице Петербургской.

Ранее мы писали, что спустя два десятка лет бюст Карла Маркса вернется на улицу Казани. Ранее памятник стоял на пересечении Петербургской и Айдинова.

Также сообщалось, что специалисты приступят к реставрации дома Котелова в Казани. В планах также благоустройство территории вокруг старинного здания.

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