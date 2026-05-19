19 мая 16:56
«Вечерняя Казань»

В Казани из-за аварии без света остались три района

Электричества нет на 18 улицах, в том числе в центре города.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Ново-Савиновском, Вахитовском и Авиастроительном районах столицы республики наблюдается аварийное отключение электричества. Оперативный персонал занимается восстановлением. Об этом «Вечерняя Казань» узнала на горячей линии Сетевой компании.

В Вахитовском районе электроэнергия пропала на улицах Щапова, Волкова, Лестгафта, Бутлерова. Без света также остались улицы Адоратского, Чуйкова, Гаврилова, Лаврентьева в Ново-Савиновском районе и улицы Обнорского, Шатурская, Беломорская, Малая, Большая Армавирская, Кубанская, Максимова, Ульяны Громовой, Кутузова, Айдарова в Авиастроительном районе.

Ранее сообщалось, что в центре Казани из-за ремонта аварийного участка водопровода по улице Щапова ожидаются кратковременные перебои в подаче воды и понижение давления. Перебои могут наблюдаться с 9:00 20 мая до 9:00 21 мая.

