В Казани на месяц перекроют улицу Ботаническую
Движение транспорта ограничат рядом с зоопарком из-за водопроводных работ.
В столице республики с 10 апреля по 7 мая нельзя будет проехать по улице Ботанической в Приволжском районе. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.
Проезд будет перекрыт напротив дома № 9 по улице Дальней. Причина заключается в строительстве трассы водопровода.
Напомним, что в мае казанцев ждет еще одно перекрытие улиц из-за проведения XVII Международного экономического форума «Россия — Исламский мир». Проехать нельзя будет по улице Пушкина от улицы Карла Маркса до улицы Большой Красной. На парковке № 110 по улице Карла Маркса движение закроют с 20:00 11 мая до 20:00 15 мая. Ограничения коснутся еще двух участков улицы Хади Такташа и парковки на проспекте Альберта Камалеева.
