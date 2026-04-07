Городская среда
7 апреля 00:34
Автор материала:«Вечерняя Казань»

В Казани на месяц перекроют улицу Ботаническую

Движение транспорта ограничат рядом с зоопарком из-за водопроводных работ.

В Казани на месяц перекроют улицу Ботаническую

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В столице республики с 10 апреля по 7 мая нельзя будет проехать по улице Ботанической в Приволжском районе. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Проезд будет перекрыт напротив дома № 9 по улице Дальней. Причина заключается в строительстве трассы водопровода.

Напомним, что в мае казанцев ждет еще одно перекрытие улиц из-за проведения XVII Международного экономического форума «Россия — Исламский мир». Проехать нельзя будет по улице Пушкина от улицы Карла Маркса до улицы Большой Красной. На парковке № 110 по улице Карла Маркса движение закроют с 20:00 11 мая до 20:00 15 мая. Ограничения коснутся еще двух участков улицы Хади Такташа и парковки на проспекте Альберта Камалеева.


Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.