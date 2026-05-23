Завершается ремонт татарстанских детских лагерей
Работы выполнены на 97 процентов.
Капитальный ремонт ряда объектов социально-культурной сферы продолжается в Татарстане. Об этом сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Марат Айзатуллин.
В образовательной сфере запланирован ремонт на 170 объектах. Работы выполнены на 45 процентов. Пищеблок отремонтированы на десять процентов. Сейчас в работе 24 объекта, к основному обновлению приступят с началом лета.
В здравоохранении планируется обновить 96 объектов. За последние две недели отремонтированы шесть фельдшерско-акушерских пунктов: два в Арском и по одному в Высокогорском, Нурлатском, Актанышском и Тюлячинском районах. План выполнен на 89 процентов.
Детские лагеря готовы на 97 процентов. Завершены работы на четырех объектах: в Зеленодольском, Высокогорском, Алексеевском и Кукморском районах. Обновление идет в трех подростковых клубах - план завершен на 79 процентов. Молодежные центры обновлены на 47 процентов.
В списке культурных объектов 38 зданий, в основном это сельские дома культуры. Работы выполнены почти наполовину. Детские школы искусств обновлены на 39 процентов, а по линии спорта план завершен на 27 процентов, сообщили в пресс-службе раиса Татарстана.
Ранее сообщалось, что ремонт региональных дорог Татарстана провели на площади 258 тысяч «квадратов». Запущено 32 асфальтобетонных завода.
