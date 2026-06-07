Ранее комик передал 10 мотоциклов российским военным, а также пожертвование в 2 млн рублей фонду «Все для Победы».

Автор фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана не выявил правонарушений в действиях комика Нурлана Сабурова, который передал 10 мотоциклов российским военным и пожертвовал 2 млн рублей фонду «Всё для Победы». Об этом сообщает местное издание Tengrinews.

Скандал вокруг артиста разгорелся после публикаций в сети: утверждалось, что мотоциклы были переданы подразделению, связанному с ЧВК Вагнера. В феврале редакция Tengrinews направила в КНБ запрос о проверке на предмет возможных нарушений, в том числе по статье «Наемничество». Она предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы за вербовку, обучение, финансирование или использование людей в вооруженных конфликтах. По итогам проведенных мероприятий КНБ сообщил: «Признаков правонарушения не выявлено».

Параллельно стало известно о проблемах Сабурова с миграционным законодательством РФ: в 2024 году он превысил допустимый срок пребывания в стране, получил штраф и две недели на выезд. Кроме того, 6 февраля 2025 года комика задержали в аэропорту Внуково. При прохождении паспортного контроля ему вручили документ о запрете на въезд в Россию сроком на 50 лет. Среди официальных причин запрета называют критику СВО, а также нарушения миграционного и налогового законодательства и подозрения в отмывании денег через посредников. В России у артиста осталось имущество почти на 160 млн рублей.

Ранее сообщалось, что Нурлан Сабуров не сдал тест на знание русского языка.

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