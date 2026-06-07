Культура
7 июня 19:56
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Автор

КНБ Казахстана не нашел нарушений в действиях Нурлана Сабурова

Ранее комик передал 10 мотоциклов российским военным, а также пожертвование в 2 млн рублей фонду «Все для Победы».

КНБ Казахстана не нашел нарушений в действиях Нурлана Сабурова

Автор фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана не выявил правонарушений в действиях комика Нурлана Сабурова, который передал 10 мотоциклов российским военным и пожертвовал 2 млн рублей фонду «Всё для Победы». Об этом сообщает местное издание Tengrinews.

Скандал вокруг артиста разгорелся после публикаций в сети: утверждалось, что мотоциклы были переданы подразделению, связанному с ЧВК Вагнера. В феврале редакция Tengrinews направила в КНБ запрос о проверке на предмет возможных нарушений, в том числе по статье «Наемничество». Она предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы за вербовку, обучение, финансирование или использование людей в вооруженных конфликтах. По итогам проведенных мероприятий КНБ сообщил: «Признаков правонарушения не выявлено».

Параллельно стало известно о проблемах Сабурова с миграционным законодательством РФ: в 2024 году он превысил допустимый срок пребывания в стране, получил штраф и две недели на выезд. Кроме того, 6 февраля 2025 года комика задержали в аэропорту Внуково. При прохождении паспортного контроля ему вручили документ о запрете на въезд в Россию сроком на 50 лет. Среди официальных причин запрета называют критику СВО, а также нарушения миграционного и налогового законодательства и подозрения в отмывании денег через посредников. В России у артиста осталось имущество почти на 160 млн рублей.

Ранее сообщалось, что Нурлан Сабуров не сдал тест на знание русского языка.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
rais.tatarstan.ru
На Кировской дамбе в тестовом режиме заработал курортный комплекс TatarSu

Новый объект посетил глава Татарстана Рустам Минниханов.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Учителям точных наук начнут выплачивать премии до 350 тысяч рублей

Однако есть ряд критериев.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Сближение Венеры и Юпитера хорошо будет видно на вечернем небе

К этим планетам приблизятся также Меркурий и Луна.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Россия обсуждает полную отмену виз ещё с четырьмя странами

Вице-премьер Чернышенко напомнил, что в 2025 году безвизовый режим уже ввели с пятью странами.

соцсети
Знакомый пропавшего Усольцева смог дозвониться по его номеру

Позже входящие вызовы были отключены.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Продуктовый ретейл подстраивается под экономных покупателей

В условиях экономической стагнации продовольственный ретейл замедлил рост. Ценовая конкуренция усилилась: торговые сети завлекают покупателей акциями и незаметно сокращают ассортимент. Ключевыми каналами становятся онлайн и магазины у дома.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Малый бизнес Татарстана спасает экономику
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Онкопомощь в Татарстане на грани: число пациентов растёт, ресурсов – всё меньше
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Низкое качество ИЖС в Казани удерживает цены на дома ниже, чем на квартиры
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Илья Кузьминых: «Настроения инвесторов будет определять геополитика»
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.