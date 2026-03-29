Луна полностью закроет яркую звезду Регул
Редкое явление можно будет наблюдать 29 марта.
Вечером 29 марта россияне смогут увидеть, как Луна полностью покроет Регул, самую яркую звезду созвездия Лев, поделился с РИА «Новости» крымский астроном Александр Якушечкин.
- В ближайшую воскресную ночь, 29 марта 2026 года, жители многих регионов Земли смогут наблюдать красивое астрономическое явление – покрытие Луной яркой звезды Регула. Почти полная Луна (полнолуние будет 2 апреля) полностью закроет собой яркую звезду в созвездии Льва – Регул, — цитирует агентство учёного.
Покрытия Регула наступают каждые девять лет. В следующий раз это случится в 2035–2036 годах.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
