Редкое явление можно будет наблюдать 29 марта.

Автор фото: соцсети

Вечером 29 марта россияне смогут увидеть, как Луна полностью покроет Регул, самую яркую звезду созвездия Лев, поделился с РИА «Новости» крымский астроном Александр Якушечкин.

- В ближайшую воскресную ночь, 29 марта 2026 года, жители многих регионов Земли смогут наблюдать красивое астрономическое явление – покрытие Луной яркой звезды Регула. Почти полная Луна (полнолуние будет 2 апреля) полностью закроет собой яркую звезду в созвездии Льва – Регул, — цитирует агентство учёного.

Покрытия Регула наступают каждые девять лет. В следующий раз это случится в 2035–2036 годах.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.