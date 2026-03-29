Наука
29 марта 00:00
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Луна полностью закроет яркую звезду Регул

Редкое явление можно будет наблюдать 29 марта.

Автор фото: соцсети

Вечером 29 марта россияне смогут увидеть, как Луна полностью покроет Регул,  самую яркую звезду созвездия Лев, поделился с РИА «Новости» крымский астроном Александр Якушечкин.

- В ближайшую воскресную ночь, 29 марта 2026 года, жители многих регионов Земли смогут наблюдать красивое астрономическое явление – покрытие Луной яркой звезды Регула. Почти полная Луна (полнолуние будет 2 апреля) полностью закроет собой яркую звезду в созвездии Льва – Регул, — цитирует агентство учёного.  

Покрытия Регула наступают каждые девять лет. В следующий раз это случится в 2035–2036 годах.

Ранее мы писали, что российские ученые научились предсказывать землетрясения. Благодаря исследованию можно избежать травм и гибели людей при сейсмических катаклизмах.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Егор Алеев / ТАСС
Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
РИА Новости
Степан Белоенко / ИД «Вечерняя Казань»
Аналитика

Александра Шестакова / ИД «Вечерняя Казань»
Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.