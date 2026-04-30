Наука
30 апреля 19:31
Автор материала:«Вечерняя Казань»

В мае россиян ждет «голубая Луна»

В следующий раз такое явление случится лишь в декабре 2028 года.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Два полнолуния в одном месяце произойдут в мае, такое явление называют «голубой Луной». Оно образовано от английского выражения «once in a blue moon», что дословно переводится как «когда луна станет голубой» и означает исключительную редкость события, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Полнолуния произойдут 2 и 31 мая. В следующий раз такое явление случится лишь в декабре 2028 года. При этом в предыдущий раз это происходило в августе 2023 года.

Полнолуния происходят примерно раз в 29,5 суток. Так как этот промежуток короче календарного месяца, то иногда можно видеть две полные Луны в одном месяце.

Ранее сообщалось, что ученые КФУ работают над точной посадкой на Луну для добычи ресурсов. Астрономы намерены «выиграть битву» за спутник Земли.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Из-за концерта в казанский аэропорт на два дня назначат дополнительные поезда

Поезда будут следовать без промежуточных остановок.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Придет ли в Татарстан московский снегопад

Жителей ожидает ухудшение погодных условий, предупреждают синоптики.

соцсети
В Махачкале мужчина с ножом напал на врачей — не простил смерть матери

Нападавшего задержали.

скриншот видео
Пьяный казанец залез на фасад здания «КАИ ОЛИМП» и повис на вывеске

Мужчина словно Человек-паук залез на стену в одном нижнем белье, но в итоге упал с высоты третьего этажа.

соцсети
Москву и область засыпает снегом — сугробы, гололёд, падают деревья

Из-за мокрого снега обрываются провода.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Фермеров Татарстана «душит» контроль государства и низкая рентабельность

Власти требуют от сельхозпроизводителей увеличения объемов, одновременно урезая льготы и ужесточая нормы контроля. Крестьянские хозяйства закрываются или переходят в статус личных подсобных, и все это на фоне сильнейшей нехватки кадров.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Казань тянет вверх и цены на квартиры, и лимит по семейной ипотеке
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Налоговые изменения и спад посещаемости приблизят общепит к грани выживания
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Закон о крипторынке: инфраструктура еще не создана, а наказания запланированы
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Цены в магазинах не дадут татарстанцам расплатиться по кредитам
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.