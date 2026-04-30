В мае россиян ждет «голубая Луна»
Два полнолуния в одном месяце произойдут в мае, такое явление называют «голубой Луной». Оно образовано от английского выражения «once in a blue moon», что дословно переводится как «когда луна станет голубой» и означает исключительную редкость события, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
Полнолуния произойдут 2 и 31 мая. В следующий раз такое явление случится лишь в декабре 2028 года. При этом в предыдущий раз это происходило в августе 2023 года.
Полнолуния происходят примерно раз в 29,5 суток. Так как этот промежуток короче календарного месяца, то иногда можно видеть две полные Луны в одном месяце.
